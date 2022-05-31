Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş tepkisi: Sen inkar etsen de...

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dikilen fidanlar büyüyecek, ağaçlar her insanımızı gövdesine alacaktır. Buna tahammülsüzlük gösteren CHP'den İP'ine kadar alayı çölleşmiş siyasetlerinin kurbanı olacaklardır. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden yeni bir Gezi çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

PENÇE KİLİT OPERASYONU

Hiçbir cani, hiçbir işbirlikçi Türkiye karşısında duramayacak. Terörün, geçerli bahanesi yoktur. Var diyenler teröristlerle aynı çizgidedir.

Demokrasi terörün sığınağı olamayacaktır. İnsan hakları ile terörü bir veya aynı görenler, terörü insan hakkı olarak yorumlayanlar işlenen cinayetlere iştirak etmişlerdir. Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya kararlıdır.

Gülücükler saçarak, sevimlilik pozuna sarılarak bize el uzatıp aynı zamanda kolumuzu kesmek için fırsat kollayan terör baronlarına tahammülümüz yoktur. Biz nankörleri tanırız. Terörle mücadelemiz aynı zaman da emperyalist güçlerle mücadelemizdir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeler samimi değildir. İsveç yönetimi, kendi başkentinde bölücü teröristlerin Türkiye aleyhtarı gösterilerine hala sessiz, seyircidir. Hatta terörist polis koruması altındadır.

YUNANİSTAN İLE ADALAR SORUNU

Yunanistan ateşle oynamaktadır. ABD'nin Yunanistan'daki üsleri milli kimliğimize tehdittir. Miçotakis hükümeti belli ki denize dökülen dedelerinden ders almamaktadır. Anlaşılan denizin dibini canı tekrar çekmektedir. ABD, Yunanistan'ı maşa olarak kullanmaktadır. 12 ada, Türkiye'den ayak oyunlarıyla gasp edilmiştir. Bugünkü şartlarda Türkiye'ye 12 ada üzerinden silah gösterilmektedir. Bize göre sonuç değişmeyecektir. Çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir. Ya seve seve ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır. Yunanistan’ın ABD’den F-15 ve F-16 savaş uçakları ile ilgili talebi, Türkiye’yi kötüleme ısrarı, Gayri Askeri Statüdeki Adalar’ı yoğun olarak silahlandırması, barışa değil kutuplaşmaya ve sonucu silaha açılacak bir sürece davetiyedir.

SURİYE'YE OLASI OPERASYON

Ayn El Arab ve Tel Rıfat'tan ülkemize atılan roket ve havan topları, Karkamış, Kilis başta olmak üzere sınır hatlarındaki yerleşim alanlarına isabet etmiştir. Harekat bölgelerine yönelik terör eylemlerinde bir artış gözlenmektedir. Bu kapsamda yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburiyet haline gelmiştir. Türkiye 17 Ekim 2019'da ABD ile Ankara Mutabakatı, 22 Ekim 2019'da Rusya ile Soçi Mutabakatı imzalamıştır. Ankara'ya göre PKK/YPG terör örgütü 30 km. derinliğe çekilecektir. Soçi'ye göre de Mümbiç ve Tel Rıfat terör örgütünden tamamen temizlenecek. 30 kilometre dışarı çıkarılacaktır. ABD sözcülerinin muhtemel harekatın ilan edilmesinden sonra Türkiye'yi Ankara mutabakatına uymaya davet etmesi çirkin bir saptırmadır. Türkiye'nin Suriye'nin toprağında gözü yoktur. MHP muhtemel harekatı desteklemektedir.

KILIÇDAROĞLU'NA 'DEMİRTAŞ' TEPKİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın Van’da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu haline gelmiş ve siyasi amigoluğuna soyunmuştur.

Kılıçdaroğlu sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur. Böyle bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin?

Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. Çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini ziyadesi ile çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et sonunda ’kanun’ yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu serer duvara da halını asarsın.

Sayın Kılıçdaroğlu, senden Cumhurbaşkanı olmaz. Aziz milletimiz buna asla müsaade etmez etmeyecektir.

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