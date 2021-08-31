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Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

31.08.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yayın döneminin başlamasıyla tebrik alan sunucu Müge Anlı, canlı yayında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği mesajı okudu.

Senelerdir klasikleşen Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla ekranlara geri döndü.

Programın yeni yayın döneminde, sunucu Müge Anlı'ya tebrik çiçekleri ve mesajları yağdı.

Bir tebrik de MHP Lideri Devlet Bahçeli den geldi.

YAYINDA MESAJI OKUDU

Yayın sırasında Bahçeli'den gelen mesajı okuyan Anlı, "Yine çiçekler ve güzel dilekler gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir mesaj geldi." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

Anlı'ya Bahçeli'den gelen tebrik mesajında, "Sayın Müge Anlı, Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeniyle ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Mesajı sesli okuyan Anlı, Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Müge Anlı
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