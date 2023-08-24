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  4. Devlet Opera ve Balesi genel müdürü olması isteniyor! Tan Sağtürk bakın ne dedi

Devlet Opera ve Balesi genel müdürü olması isteniyor! Tan Sağtürk bakın ne dedi

24.08.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Tamer Karadağlı atanmıştı. Devlet Opera ve Balesi de yeni genel müdürünü arıyor. İddialara göre Tan Sağtürk'e teklif yapıldı.

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Tamer Karadağlı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı. Bu karar sosyal medyada gündem olmuştu.

Yeni bir haberse Devlet Opera ve Balesi'nden geldi. Yeni genel müdürünü arayan Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü için Tan Sağtürk’e teklif yaptı.

Cumhuriyet’in haberine göre teklifi doğrulan Sağtürk, “Değerlendirme sürecindeyim” cevabını verdi.

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Sağtürk teklifi kabul ederse Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür olacak.

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