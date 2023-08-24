Devlet Opera ve Balesi genel müdürü olması isteniyor! Tan Sağtürk bakın ne dedi

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Tamer Karadağlı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı. Bu karar sosyal medyada gündem olmuştu.

Yeni bir haberse Devlet Opera ve Balesi'nden geldi. Yeni genel müdürünü arayan Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü için Tan Sağtürk’e teklif yaptı.

Cumhuriyet’in haberine göre teklifi doğrulan Sağtürk, “Değerlendirme sürecindeyim” cevabını verdi.

Sağtürk teklifi kabul ederse Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür olacak.



