Devran Çağlar ve eşinin nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar, önceki gün ikamet ettiği Maltepe’deki evinde ölü bulunmuştu. Çağlar’ın ölümü adli tıp tarafından araştırılması devam ederken, Devran Çağlar’ın Alman vatandaşı olabilmek adına 2011 senesinde herkesten gizli bir şekilde hayatını birleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Onur Akay yazdığı yazıda Devran Çağlar’ın Almanya’da 2011 yılında evlendiğini ve evli olarak vefat ettiğini açıklamıştı.. Marmaris’te Yeni Mezarlık’ta toprağa verilen 56 yaşındaki Devran Çağlar’ın, cinsiyet değiştirmediğini de söyleyen Akay, “Daha önceki yazımda da dile getirdiğim gibi Devran Çağlar’ın cinsiyet değiştirdiği doğru değil. Asıl adı Mustafa Dağlar olan ve Devran Çağlar olan sahne adı ile tanınan sanatçımız, 2011 yılında Almanya vatandaşı olabilmek için formalite icabı ‘Çeki’ isimli Alman bir bayanla Almanya’da evlenmişti ve evli olarak vefat etti. Ölümünden hemen önce eşi ile telefon konuşması yapmış ve bir daha kendisine ulaşılamamış.

Çeki, cinsiyet değiştirdiği yönündeki haberlere çok kızıyor ve tazminat davası açacağını söylüyor. Ayrıca eşi Çağlar’ın Almanya’da hiçbir şeyi olmadığını, Türkiye’de olan mirası olduğunu, ondan da feragat edeceğini açıkladı."

Bu haberlerin ardından Çağlar'ın Çeki isimli eşiyle olan fotoğrafına Sözcü ulaştı. İşte o fotoğraf:





