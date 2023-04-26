Devrim Özkan göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Torreira görmesin”

Oyuncuları arasında Nilsu Berfin Aktaş, Ertan Saban ve Özge Özberk gibi isimlerin bulunduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterine Devrim Özkan hayat veriyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Özkan göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

24 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri “Torreira bakma şu gönderilere”, “Çok güzelsin”, “Torreira görmesin”, “Dün gelmedin puan kaybettik”, “Seni çok seviyorum” yorumlarında bulundu.

Galatasaraylı olan ve bu sezon sarı - kırmızılıların birçok maçını stadyumdan takip eden Özkan’ın adı Lucas Torreira ile aşk iddialarına karışmıştı.

Kısa süre önce ayrılan ikilinin ilişkilerini bitirme sebebiyle ilgili ise flaş bir haber ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre Galatasaraylı futbolcu, Devrim Özkan'a "Oyunculuğu bırak, evlenelim. Seni sultanlar gibi yaşatırım" dedi. Ünlü futbolcunun bu isteği ilişkinin sonunu getirdi.



