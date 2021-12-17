HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Akıllara durgunluk veren hırsızlık! "Bana çarptın" diyerek otomobilleri çalıyorlar

Akıllara durgunluk veren hırsızlık! "Bana çarptın" diyerek otomobilleri çalıyorlar

17.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Bana çarptın" diyerek durdurdukları sürücülerin otomobillerini çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızların çaldıkları aracın sahibi İmdat Yiğit, “Ben kendisine insanlık görevimi yaptım fakat onlar bana zarar verdi" dedi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da "Bana çarptın" diyerek durdurdukları sürücülerin dalgınlığından faydalanarak otomobillerini çalan iki kişi yakalandı. Şüphelilerin market önlerinde anahtarı üzerinde bırakılan otomobiller ile adres sorma bahanesiyle durdurdukları bazı araçları da çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"BEN KENDİSİNE İNSANLIK YAPTIM O İSE BANA ZARAR VERDİ"

Hırsızların en son hedefi olan İmdat Yiğit, 'Sabah 07.30 da evden çıktım. Kamyonetimi almak için otomobilimle Yenisahra'ya doğru yola çıktım. Yolda ilerlerken minibüse yol vermek için aracımı sağ çektim. Aracım park halindeydi. Minibüsün yanından biri geldi. Aracın sol tarafına ayağını sürterek kaldırıma geçti. Acı içerisinde feryat ediyordu. Bende vatandaşlık görevimi getirmek aracımdan çıkarak geçmiş olsun dedim. Hastaneye götürmeyi teklif ettim. O da 'tamam abi götür' dedi. İki eliyle dizini tutuyordu. Alıp arabamın ön koltuğuna oturtturdum. Feryat etmeye devam ediyordu. Araba da telefonunun düştüğünü söyledi. Telefona bakmaya indim. O sırada şoför koltuğuna geçerek arabamı alıp kaçtı. Ben kendisine insanlık görevimi yaptım fakat o bana zarar verdi. Yapılan olay bilinçliydi. Durumu emniyette bildirdik. 3 gün sonra da aracımız bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Aracım da alan hırsız hasar vererek baya masraf oluşturmuş' dedi.

KAMERALAR OLAYI GÖRÜNTÜLEMİŞ

Polis olayla ilgili yaptığı incelemede olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde ayağını yavaşlayan otomobilin tamponuna kendisi çarpan şüphelinin sekmeye başladığı görülüyor. Mağdur şoförün onan inanmasının ardından sözde hastaneye götürülmek için araca binen şüphelinin daha sonra otomobili çaldığı belirlendi. Polis aynı şüphelilerin adres sorma bahanesiyle durdurdukları bir otomobil ile market önünde kontak anahtarı üzerinde bırakılan bir otomobili de çaldıklarını tespit etti. Bu olaylarında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE 42 KEZ YAKALANMIŞ

Polis yaptığı çalışmada şüpheliler 17 yaşındaki Y.B. ile 18 yaşındaki Baran A.'yı gözaltına alındı. Daha önceden polis tarafından 42 kez polis tarafından yakalandığı tespit edilen Y.B. yaşı küçük olduğu için Çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheli Baran A.'nın işlemleri asayiş şube müdürlüğünde yapıldı.

TUTUKLANDILAR

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 9 otomobili benzer yöntemlerle çaldıkları, ayrıca 4 plaka hırsızlığı yaparak bunları çaldıkları otomobillere taktıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Eğer gerçekleşirse..." Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron uyarısı: Durum çok ciddi"Eğer gerçekleşirse..." Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron uyarısı: Durum çok ciddi
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Sare, gen tedavisi bekliyor: Çocuğu aç bırakıyorum, çaresizizSare, gen tedavisi bekliyor: Çocuğu aç bırakıyorum, çaresiziz
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Sınıfta öğretmen tacizi! İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Sınıfta öğretmen tacizi! İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.