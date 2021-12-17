Akıllara durgunluk veren hırsızlık! "Bana çarptın" diyerek otomobilleri çalıyorlar

İstanbul'da "Bana çarptın" diyerek durdurdukları sürücülerin dalgınlığından faydalanarak otomobillerini çalan iki kişi yakalandı. Şüphelilerin market önlerinde anahtarı üzerinde bırakılan otomobiller ile adres sorma bahanesiyle durdurdukları bazı araçları da çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"BEN KENDİSİNE İNSANLIK YAPTIM O İSE BANA ZARAR VERDİ"

Hırsızların en son hedefi olan İmdat Yiğit, 'Sabah 07.30 da evden çıktım. Kamyonetimi almak için otomobilimle Yenisahra'ya doğru yola çıktım. Yolda ilerlerken minibüse yol vermek için aracımı sağ çektim. Aracım park halindeydi. Minibüsün yanından biri geldi. Aracın sol tarafına ayağını sürterek kaldırıma geçti. Acı içerisinde feryat ediyordu. Bende vatandaşlık görevimi getirmek aracımdan çıkarak geçmiş olsun dedim. Hastaneye götürmeyi teklif ettim. O da 'tamam abi götür' dedi. İki eliyle dizini tutuyordu. Alıp arabamın ön koltuğuna oturtturdum. Feryat etmeye devam ediyordu. Araba da telefonunun düştüğünü söyledi. Telefona bakmaya indim. O sırada şoför koltuğuna geçerek arabamı alıp kaçtı. Ben kendisine insanlık görevimi yaptım fakat o bana zarar verdi. Yapılan olay bilinçliydi. Durumu emniyette bildirdik. 3 gün sonra da aracımız bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Aracım da alan hırsız hasar vererek baya masraf oluşturmuş' dedi.

KAMERALAR OLAYI GÖRÜNTÜLEMİŞ

Polis olayla ilgili yaptığı incelemede olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde ayağını yavaşlayan otomobilin tamponuna kendisi çarpan şüphelinin sekmeye başladığı görülüyor. Mağdur şoförün onan inanmasının ardından sözde hastaneye götürülmek için araca binen şüphelinin daha sonra otomobili çaldığı belirlendi. Polis aynı şüphelilerin adres sorma bahanesiyle durdurdukları bir otomobil ile market önünde kontak anahtarı üzerinde bırakılan bir otomobili de çaldıklarını tespit etti. Bu olaylarında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE 42 KEZ YAKALANMIŞ

Polis yaptığı çalışmada şüpheliler 17 yaşındaki Y.B. ile 18 yaşındaki Baran A.'yı gözaltına alındı. Daha önceden polis tarafından 42 kez polis tarafından yakalandığı tespit edilen Y.B. yaşı küçük olduğu için Çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheli Baran A.'nın işlemleri asayiş şube müdürlüğünde yapıldı.

TUTUKLANDILAR

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 9 otomobili benzer yöntemlerle çaldıkları, ayrıca 4 plaka hırsızlığı yaparak bunları çaldıkları otomobillere taktıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

