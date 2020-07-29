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Didem Arslan Müge Anlı'nın 'kardeşim' dediği çalışanı kaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 08:59 | Son Güncelleme

Didem Arslan Öztürk'ün Show TV’de sunmaya hazırlandığı Vazgeçme programına Müge Anlı ile Tatlı Sert programından transfer gerçekleşti.

Didem Arslan Müge Anlı'nın 'kardeşim' dediği çalışanı kaptı

Habertürk TV’de sunduğu tartışma programları ile tanınan Didem Arslan Öztürk, Show TV’de sunmaya hazırlandığı Vazgeçme adlı realite programı ile ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olmaya hazırlanıyor.

Didem Arslan’ın Vazgeçme programı için deneyimli bir ekip kurulurken ekipte, Müge Anlı’nın eski çalışanları olan ve kendisine çok yakın isimlerinden bazılarının yer alacağı kulislerde konuşuluyor.

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Yeniçağ'ın haberine göre; Nisan ayında sözleşmelerinin bitimine 3 ay kala işten çıkartılan ve Didem Arslan’ın ekibine katılacak isimler arasında Müge Anlı’nın kendisine çok yakın olan, programının taşıyıcısı ve 'kardeşim' dediği bir Kebriye Koç da bulunuyor.

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