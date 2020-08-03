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Didem Arslan Yılmaz'ın yeni programının tanıtımı yayınlandı! Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 00:40 | Son Güncelleme

Habertürk TV'den Show TV'ye transfer olan Didem Arslan Yılmaz'ın yeni programı Vazgeçme'nin tanıtımı yayınlandı. Deneyimli haberci Didem Arslan Yılmaz yeni programında cinayetleri çözecek ve kayıpları arayacak.

HaberTürk ekranlarında yıllardır yönettiği tartışma programlarıyla dikkat çeken ve anchorwoman olarak onlarca ödül alan deneyimli haberci Didem Arslan Yılmaz, yeni kanalı Show TV'de gündüz kuşağında program yapacak.

Gün görmemiş sırlar, çözülmeyi bekleyen cinayetler ve kavuşmaya hasret yaşamların tüm gerçekliğiyle aydınlığa kavuşacağı “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme”nin merakla beklenen tanıtımı yayınladı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Ağustos ayında Show TV'de başlayacak.

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