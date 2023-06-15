Didem Kınalı sitem etti! İbrahim Tatlıses hemen mesaj attı

İbo Show'un hafızalara kazınan oryantali Didem Kınalı şarkıcılık yapmaya başladı. Oryantal Didem geçtiğimiz yıl İbo Show'a kapalı kıyafetlerle çıkmış ve ona rağmen çok fazla şikayet alındığı için ekrana bir daha çıkamamıştı.

Şarkıcılık yapmaya başlayan Didem Kınalı bu süreçte İbrahim Tatlıses'i aradığını fakat hiçbir şekilde dönüş alamadığını ifade etti. İbrahim Tatlıses, canlı yayın esnasında Bircan Bali'ye mesaj atarak Didem Kınalı'nın sözlerine cevap verdi.

Didem Kınalı şarkıcı olduktan sonra eski patronunu aradığını söyleyerek "Hiç konuşmadık diyaloğa filan hiç girmiyoruz, galiba kız arkadaşı biraz kıskanç, ayrıldılar mı? Bir tane İzmirli vardı, telefon açıyorum birkaç kere dönmedi aramadım sonra. Bir kere kız arkadaşı açtı iletirim demişti" diyerek sitem etti.

İBRAHİM TATLISES HEMEN YANIT VERDİ

Bircan Bali İbrahim Tatlıses'in o kişiyle şu an ayrı olduğunu söyleyerek attığı mesajı okudu.

Tatlıses eski dansözüne şu mesajı attı: "Kızımın yolu açık olsun ben ona dönmemezlik etmem, hatta Gülçin Hanım'ın onu kıskanması doğru değildir, kıskanmak diye bir şey olamaz."

