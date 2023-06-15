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Mine Tugay'ın tatil keyfi! Bikinisiyle poz verdi

15.06.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mine Tugay cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Tatil pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu bikinisini giyip poz verdi. Yalı Çapkını'nın Defnes'si Mine Tugay'ın hayranlarından pozlara beğeni yağdı.

Mine Tugay'ın tatil keyfi! Bikinisiyle poz verdi

Yalı Çapkını dizisine Defne karakteriyle konuk olan Mine Tugay, yüzündeki değişim nedeniyle çok konuşulmuştu.

Gündem olan oyuncu estetik iddialarına "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle ilgili 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerinde birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor" yanıtını vermişti.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada uzun süre gündemde oaln Tugay şu sıralar yaz tatilinde.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Mine Tugay havuz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti.

Güzel oyuncu bikinisiyle verdiği poza "Yazı sevmeye başladım" notunu düştü.

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44 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü ve güzelliğine hayranlarından beğeni yağdı. Mine Tugay'ı görenler "Askeriniz", "Bu ne güzellik ya", "biz seni seviyoruz ablacım" yorumlarında bulundu.


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