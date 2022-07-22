Didem Sarı kimdir? İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Magazin gündeminde yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Didem Sarı merak konusu oldu. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden İzzet Antebi, 2009 yılında evlendiği Didem Sarı'dan geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanmıştı. Mila ve Moris Mert adında iki çocukları bulunan çift, velayet konusunda da ortak vekalete imza attı.

Son günlerde ortaya çıkan aldatma iddialarından sonra Didem Sarı'nın hayatı merak konusu oldu. İşte Didem Sarı hakkında bilinenler.

DİDEM SARI KİMDİR?

Didem Sarı, ünlü iş insanı İzzet Antebi'nin eski eşidir. Didem Sarı ile ayrılık kararı alan İzzet Antebi, 2009 yılında başladıkları ilişkiyi noktalamıştır. Didem Sarı'nın İzzet Antebi ile evliliğinden iki çocuğu bulunmaktadır.

