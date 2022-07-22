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Didem Sarı kimdir? İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

22.07.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Didem Sarı, vatandaşların merak konusu oldu. İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce Antebi'nin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını ileri sürdü. İddialardan sonra Didem Sarı'nın hayatı merak edilmeye başladı. Peki Didem Sarı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Didem Sarı'nın hayatı...

Didem Sarı kimdir? İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Magazin gündeminde yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Didem Sarı merak konusu oldu. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden İzzet Antebi, 2009 yılında evlendiği Didem Sarı'dan geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanmıştı. Mila ve Moris Mert adında iki çocukları bulunan çift, velayet konusunda da ortak vekalete imza attı.
Son günlerde ortaya çıkan aldatma iddialarından sonra Didem Sarı'nın hayatı merak konusu oldu. İşte Didem Sarı hakkında bilinenler.

DİDEM SARI KİMDİR?

Didem Sarı, ünlü iş insanı İzzet Antebi'nin eski eşidir. Didem Sarı ile ayrılık kararı alan İzzet Antebi, 2009 yılında başladıkları ilişkiyi noktalamıştır. Didem Sarı'nın İzzet Antebi ile evliliğinden iki çocuğu bulunmaktadır.

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