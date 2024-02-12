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Didem Soydan aldatıldığını öğrenince sevgilisinden intikamını başkasıyla birlikte olarak almış! "Ben şimdi seks yapmaktan geldim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2024 12:58 | Son Güncelleme:
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Başarılı modellerden olan Didem Soydan her hareketiyle gündem oluyor. Mirgün Cabas'a konuk olan Didem Soydan 3 yıllık ilişkisinin sonunda aldatıldığını anlayınca eski flörtlerinden birini arayıp onunla seks yaptığını ve bunu da sevgilisine söylediğini anlattı. Didem Soydan'ın intikamı sosyal medyada gündem oldu.

Model Didem Soydan gerek paylaşımları gerekse takipçilerine verdiği yanıtlarla adından söz ettiren bir isim. Mirgün Cabas'a konuk olan Soydan kendisini aldatan sevgilisinden intikamını nasıl aldığını anlatarak herkesi şaşırttı.

Didem Soydan "İlişkimde ilişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık böyle 2 buçuk 3 senenin sonunda. Ben fark ettim ki aldatılıyorum hissettim ve en sonunda da bana bunun bir şeyi geldi teyidi geldi yani geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil" dedi.

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"BÖYLE BİR İNTİKAM ALDIM"

Didem Soydan yaşadığı olayı şöyle anlattı:

Ekran Alıntısı

"Eskilerden görüştüğüm bir f..bodyim var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt
diye arayabileceğiniz biri, onu aradım ve onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam. Kendi kafanda eşitledim durumu. Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle seks yaptım. Bu ilişki bitmiştir galiba böyle bir intikam aldım."

Soydan "O kişi dondu o kadar büyük bir şok anıydı ki beni aldattığını biliyorum diyerek intikam aldım" ifadelerini kullandı.

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