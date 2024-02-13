Pierre Cardin kol saatlerinde Sevgililer Günü'ne özel %70 indirim

Kombinlerin havasını yükselten aksesuarlar içinde kol saatleri her zaman bir adım öne çıkıyor. Kaliteli bir saat, sizi olduğunuzdan daha şık ya da spor kılarken tarzınızı da en iyi şekilde yansıtmanızı sağlıyor. Kendinizi ya da sevdiklerinizi kaliteli bir kol saati ile şımartmak isterseniz doğru yerdesiniz. Zamansız tasarımlarıyla dikkat çeken Pierre Cardin marka saatlerde %70'e varan bir indirim başladı. Biz de sizin için en yüksek indirim oranına sahip saatleri bu içeriğimizde bir araya getirdik. Gelin, detaylara geçelim.

İndirimdeki tüm Pierre Cardin saat modellerini görmek için buraya tıklayın.

1. Pierre Cardin 800062F404 Kol Saati

Kullanıcılar ne diyor?

"Erkek arkadaşıma hediye aldım. Çok beğendi, bence de çok şık."

"Hoş bir görünümü var, her kombine uygun."

2. Pierre Cardin 800051F202 Erkek Kol Saati, Gri

Kullanıcılar ne diyor?

"Pierre Cardin saat hiç kullanmamıştım, görüntüsü hoşuma gidince aldım. Kaliteli bir kasaya sahip olduğunu gördüm."

"Ben beğendim, tavsiye ederim."

3. Pierre Cardin 800802F02 Hasır Çelik Kordon Kadın Kol Saati

Kullanıcılar ne diyor?

"Rengi, parlaklığı, tasarımı, her şeyiyle çok güzel."

"Arkadaşıma hediye aldım, bayıldı."

4. Pierre Cardin 800062F303 Kadın Kol Saati, Gri

Kullanıcılar ne diyor?

"Pierre Cardin saatlerin ağır olduğunu duymuştum alırken de çok tereddüt ettim ama öyle ağır bir saat gelmedi, hafif de değil. Tam bileğime uydu. Teşekkürler."

"Şık, güzel bir saat. Hızlı kargo."

Bu içerik 13 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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