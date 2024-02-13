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Fiyatı 2 bin 250 TL'ye düştü! Vans Knu Skool ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
13.02.2024 14:31 | Son Güncelleme:
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Yıllardır sokak modasının en popüler ayakkabısı kuşkusuz, Vans Old Skool! İkonik Old Skool stilinin bir başka versiyonu olan Knu Skool da son yıllarda çok tutuluyor. Unisex tasarımıyla, her yaştan kişiye hitap eden Vans'ın Knu Skool modeli bugüne özel harika bir fırsatla karşınızda! 960 TL indirim ile sahip olabileceğiniz bu ayakkabıyı kaçırmayın, deriz!

Fiyatı 2 bin 250 TL'ye düştü! Vans Knu Skool ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

İndirimdeki Vans ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Son yıllarda Vans Knu Skool'un popülerliği göz ardı edilemeyecek şekilde arttı. İkonik Old Skool tasarımının bir devamı olarak sneaker severler arasında büyük bir takipçi kitlesi bulunan model, her yaştan kişinin favorileri arasında yer alıyor. Kendine özgü tarzıyla ve unisex tasarımıyla öne çıkan ayakkabı hem kalite hem de konfor açısından üst düzey bir performans sunuyor. Bugüne özel indirimde olan modeli, sizin için inceledik. İşte detaylar!

Vans Knu Skool Unisex Günlük Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-02-13T140614.644

Unisex tasarımıyla öne çıkan, Vans Knu Skool; klasik Vans Old Skool modeline benzer bir tasarıma sahip. Düz renkli üst kısım, kenar şeritleri ve Vans logosuyla bu stilin özgün özelliklerini taşıyan ayakkabı, özel olarak tasarlanmış yastıklaması ve OrthoLite iç tabanı sayesinde ultra konfor sunar. Kullanılan malzemelerin dayanıklılığı ve dikişlerin sağlamlığı onu uzun süre dayanıklı kılar. Ayakkabının tabanında kaymaz ve yere tutunmayı artıran özel bir desen bulunur. Bu özellik, günlük kullanımda daha iyi bir denge ve güvenlik sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel spor ayakkabılar! Teslim tarihinden önce aldım, satın alma işlemimden çok memnun kaldım. Viraz pahalı ama iyi."

  • "Spor ayakkabılar zamanında geldi. Oğlum sevdi."

  • "Güzel, çok rahat, doğru boyut, harika her şey. Kelimem yok. Onları 3 farklı renkte sipariş ettim."
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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