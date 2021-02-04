Didem Soydan Bartu Küçükçağlayan'ın mesajlarını ifşa etti! Bomba olay...

Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan'ın yazışması sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz gün Soydan sosyal medya hesabından "Mücbir Sebepler’de yıldızı parlayanlar ve hali hazırda yıldız olanlar, LGBT’ye niye destek olmuyorsunuz?” eleştirisinde bulundu.

Bu paylaşımı olay olan Didem Soydan'a Bartu Küçükçağlayan özelden mesaj attı. Küçükçağlayan "Bize neden kızıyorsun" diyerek ünlü modele serzenişte bulunup ardından da "Hadi barışalım" dedi.

'Bana da sinirlenme be' diyen Bartu Küçükçağlayan ardından ise Didem Soydan'ı engelledi. Bunu fark eden Soydan ise mesajları ifşa ederek "Bir takım saçmalıklar görüntülüyorum" notunu düştü.

Soydan paylaşımında "Hayır anlamadım programa katılıp yayını bozacağımı filan mı sandı acaba soramıyorum da engellemiş. Büyük saçmalık görüntülüyorum ama iyi oldu bu süreçte. Ya da programın yıldızı parlayan veya halihazırda yıldız olanlar yazımdan alınıp mücbir baskılar mı yaptılar acaba... Korkak ünlüler neyse her iki sebep de ilginç" dedi.



