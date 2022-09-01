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Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

01.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğiyle dillerden düşmeyen manken Didem Soydan, sosyal medya pozlarıyla tozu dumana kattı. Fit vücuduyla görenleri kıskandıran Soydan, bikinili pozuyla dudak uçuklattı.

Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Didem Soydan son zamanlarda birbirinden iddialı pozlarla gündeme gelmeye başladı. Uzun yıllardır yaptığı işlerle göz önünde olan Didem Soydan, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 38 yaşındaki Soydan, fit vücuduyla beğeni topluyor.

BİKİNİLİ POZUYLA DUDAK UÇUKLATTI

Didem Soydan Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Bu yaz tatilinden keyifli karelerini takipçileriyle sık sık paylaştı.

Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Soydan bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Bikinili paylaşım yapan ünlü güzel, fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti.

Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

İşte Didem Soydan'ın Instagram pozları...

Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

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Model Didem Soydan Manken yaşında
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