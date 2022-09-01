Didem Soydan bikinili pozuyla dudak uçuklattı!

Didem Soydan son zamanlarda birbirinden iddialı pozlarla gündeme gelmeye başladı. Uzun yıllardır yaptığı işlerle göz önünde olan Didem Soydan, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 38 yaşındaki Soydan, fit vücuduyla beğeni topluyor.

BİKİNİLİ POZUYLA DUDAK UÇUKLATTI

Didem Soydan Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Bu yaz tatilinden keyifli karelerini takipçileriyle sık sık paylaştı.

Soydan bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Bikinili paylaşım yapan ünlü güzel, fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti.

İşte Didem Soydan'ın Instagram pozları...





