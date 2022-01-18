Didem Soydan'dan ayrılan Burak Deniz kalbini eski rol arkadaşına kaptırdı

Didem Soydan ile aşk yaşadıktan sonra kimseyle beraber olamayan Burak Deniz yeni aşka yelken açıyor. Oyuncu Burak Deniz meslektaşı Deniz İrem’le kar tatiline çıktı.

Son olarak model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, daha sonra gecelerde çapkınlık turuna çıksa da kalbini kimseye kaptırmamıştı. Ancak yakışıklı oyuncunun şimdilerde oyuncu Deniz İrem'le yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Şimdilerde Bolu'da kar tatili yapan ikili, sürekli aynı yerden fotoğraflar paylaşıp birbirinin pozlarını beğeniyor.

Deniz İrem de tek başına fotoğraf paylaşmayı tercih etti.



