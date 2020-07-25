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Didem Soydan’dan cesur pozlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 15:11 | Son Güncelleme

2017 yılında yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte “Hole Academie” markasını kuran manken Didem Soydan tekstil sektörüne hızlı bir giriş yaptı. İçerisinde dövme atölyesi çalışmaları da yapılan marka için Didem Soydan ve Umut Eker “Dirty” konseptiyle tanımlama yapmayı uygun gördü. Markalarının gelişiminden memnun olan ikili şimdilerde ise sosyal medya hesabından profesyonel fotoğraf çekimleri yapıyor.

Didem Soydan’dan cesur pozlar!

Stil danışmanı Umut Eker ve manken Didem Soydan’ın dostlukları magazin dünyasının parmakla gösterilen ender ilişkilerinden bir tanesi. İkili yakın arkadaşlarını iş ortaklığına dönüştürerek yeni bir oluşuma imza attılar. Markalarının ürünlerini satışa sunan Didem Soydan ve Umut Eker şu sıralar fotoğrafçılık işine el attı.
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Dünyaca ünlü bir manken olan Didem Soydan poz vermek için Umut Eker’in objektifinin karşısına geçti.
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Umut Eker’in çekimini yaptığı pozları Didem Soydan kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fotoğraflara “raw” notunu düştü. Bir fotoğrafçılık terimi de olan raw, İngilizce’de ham ve işlenmemiş anlamı taşıyor.
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Didem Soydan'ın paylaşımlarının ardından gelebilecek eleştirilere karşı yorumları sınırlandırma yöntemini seçmesi gözlerden kaçmadı.

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