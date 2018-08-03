Didem Soydan'dan dans çıkışı!

Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Kilyos’ta düzenlenen müzik festivaline katılmış ve iki erkek arkadaşı ile yaptığı dans sosyal medyada o gün çok konuşulmuştu.

İki erkek arkadaşının arasında dans ettiği videoyla sosyal medyayı sallayan manken Didem Soydan, “Biz ona dans demiyoruz ‘tost' diyoruz. Yapılan eleştiriler umurumda bile değil” demişti.

Yapılan yorumların devam etmesi üzerine Soydan bir takipçisine yanıt verdi. Soydan "şimdi gel bu sığırlara anlat aslında dalga geçtiğini ama mümkün değil" dedi.

ESKİ SEVGİLİLERİ HAKKINDA ŞAŞIRTAN İTİRAF

Manken Didem Soydan, BeStyle dergisine konuştu. Eski sevgilileri ile hâlâ dost olduğunu söyleyen Didem Soydan şöyle konuştu:

"Hiçbiri ile kötü ayrılmadık. Hepsi çok kaliteli insanlar. Karşılıklı olarak çok şanslıydık. İki aydır hayatımda biri var"



