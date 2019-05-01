Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz paylaşımı: Rahatsız olanlar...

Kerimcan Durmaz'ın paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede büyük tepki almıştı. Durmaz videoyu kaldırıp 'Görüntü bana ait değil' açıklamasını yapmıştı.

DİDEM SOYDAN: RAHATSIZ OLANLAR IŞIK HIZIYLA HESABIMDAN GİDEBİLİRLER

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Didem Soydan ise, ''Ben Kerimcan'ın o paylaşımını bilerek ve isteyerek yayınlamadığını biliyorum ve eminim. Dolayısı ile onu desteklediğimi gösteren bir paylaşım yaptım tabiki de. Beni tanıyanların bildiği tanımayanların da şu an öğreneceği üzerine gerçekliğine inandığım durumlar ile ilgili kimseye (annem, babam dahil) eyvallahım yoktur. Uzun lafın kısası rahatsız olanlar hemen ışık hızıyla hesabımdan gidebilirler'' ifadelerini kullandı.



