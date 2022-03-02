Didem Soydan kimdir, aslen nereli? Ukrayna çıkışı şaşırtmıştı! Didem Soydan kaç yaşında ve evli mi?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık magazin dünyasının gündemine gelen Didem Soydan, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın konserine gitmiş olan ve dans ettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşan manken Didem Soydan 'Ukraynalı masumlar çocuklar ölüyor, biraz saygı' yorumunu görünce sinirden çılgına döndü. Soydan yoruma "Siz o esnada neden Instagram'da dolaşıyorsunuz?" şeklinde yanıt verdi. Peki Didem Soydan kimdir?

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni olan Didem Soydan'ın baba tarafı ise Arnavutluk'tan göç etmiştir. Soydan, üniversite dönemlerinde çalışmış olduğu Diesel'de Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelmesi üzerine bir ay sonra La Russie defilesinde kendisini bulmuştur. Bu defile içerisinde pek çok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından da oldukça beğenilmiştir.

Modellik kariyerinde oldukça hızlı adımlar ile yükselmeyi başaran manken Didem Soydan, Türkiye'nin pek çok ünlü modacısı ile birlikte çalışma fırsatı elde etmiştir. İstanbul şehrinde düzenlenen moda haftaları kapsamı içerisinde Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok aradığı ve de tercih ettiği modeller arasında yer almıştır. Modellik kariyerine girmesinin öncesinde ise Diesel mağazasında sonradan modacı olan Umut Eker ile beraber çalışıyorlardı.

DİDEM SOYDAN'IN BOYU VE KİLOSU KAÇTIR?

2022 yılı itibariyle 38 yaşında olan Didem Soydan, 1.76 metre boya ve 54 kiloya sahiptir. Burcu ise Koç'tur. 1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenmiş olan Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyum almıştır. Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkmayı başaran ilk Türk mankendir.

DİDEM SOYDAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2015/ Aşk Yeniden (İrem) (TV Dizisi)

2013/ Güzel Çirkin (Lena) (TV Dizisi)

2014/ Mutlak Adalet (Memur) (Sinema Filmi)

2012/ Uçurum (TV Dizisi)

2012/ Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)

2013/ Aramızda Kalsın (Yelda) (TV Dizisi)



