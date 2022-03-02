MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Soydan kimdir, aslen nereli? Ukrayna çıkışı şaşırtmıştı! Didem Soydan kaç yaşında ve evli mi?

Didem Soydan kimdir, aslen nereli? Ukrayna çıkışı şaşırtmıştı! Didem Soydan kaç yaşında ve evli mi?

02.03.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Didem Soydan'ın son paylaştığı video ve paylaşımına gelen yorum gündem oldu. Oyuncu ve model Didem Soydan'ın hayatı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Peki Didem Soydan kimdir, aslen nereli? Didem Soydan kaç yaşında ve evli mi? İşte hayatı ve merak edilenler...

Didem Soydan kimdir, aslen nereli? Ukrayna çıkışı şaşırtmıştı! Didem Soydan kaç yaşında ve evli mi?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık magazin dünyasının gündemine gelen Didem Soydan, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın konserine gitmiş olan ve dans ettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşan manken Didem Soydan 'Ukraynalı masumlar çocuklar ölüyor, biraz saygı' yorumunu görünce sinirden çılgına döndü. Soydan yoruma "Siz o esnada neden Instagram'da dolaşıyorsunuz?" şeklinde yanıt verdi. Peki Didem Soydan kimdir?

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni olan Didem Soydan'ın baba tarafı ise Arnavutluk'tan göç etmiştir. Soydan, üniversite dönemlerinde çalışmış olduğu Diesel'de Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelmesi üzerine bir ay sonra La Russie defilesinde kendisini bulmuştur. Bu defile içerisinde pek çok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından da oldukça beğenilmiştir.

didemsoydan_16_9_1646125866

Modellik kariyerinde oldukça hızlı adımlar ile yükselmeyi başaran manken Didem Soydan, Türkiye'nin pek çok ünlü modacısı ile birlikte çalışma fırsatı elde etmiştir. İstanbul şehrinde düzenlenen moda haftaları kapsamı içerisinde Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok aradığı ve de tercih ettiği modeller arasında yer almıştır. Modellik kariyerine girmesinin öncesinde ise Diesel mağazasında sonradan modacı olan Umut Eker ile beraber çalışıyorlardı.

DİDEM SOYDAN'IN BOYU VE KİLOSU KAÇTIR?

2022 yılı itibariyle 38 yaşında olan Didem Soydan, 1.76 metre boya ve 54 kiloya sahiptir. Burcu ise Koç'tur. 1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenmiş olan Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyum almıştır. Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkmayı başaran ilk Türk mankendir.

DİDEM SOYDAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2015/ Aşk Yeniden (İrem) (TV Dizisi)

2013/ Güzel Çirkin (Lena) (TV Dizisi)

2014/ Mutlak Adalet (Memur) (Sinema Filmi)

2012/ Uçurum (TV Dizisi)

2012/ Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)

2013/ Aramızda Kalsın (Yelda) (TV Dizisi)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...Kocası bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın...
Murat Kekilli'den dikkat çeken paylaşım! Pakistanlı genç Zelenskiy'i uyarmıştıMurat Kekilli'den dikkat çeken paylaşım! Pakistanlı genç Zelenskiy'i uyarmıştı
Yatak odası pozuna tepki yağdı! 'Zıvanadan çıktın!'Yatak odası pozuna tepki yağdı! 'Zıvanadan çıktın!'
Anahtar Kelimeler:
Model Ukrayna Didem Soydan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Annesiyle konuşan esir Rus askerinden korkunç iddialar

Annesiyle konuşan esir Rus askerinden korkunç iddialar

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Rus hava birlikleri Harkov'a indi, Kiev direniyor

Rus hava birlikleri Harkov'a indi, Kiev direniyor

İlginizi Çekebilir

Covid geçirenlerin saçını çıkaracak mucize karışım

Covid geçirenlerin saçını çıkaracak mucize karışım

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

Daha sert ve güçlü olmak için: Kahve için, esneyin...

Daha sert ve güçlü olmak için: Kahve için, esneyin...

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.