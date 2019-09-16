MAGAZİN

Didem Soydan: O defteri tamamen kapattım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Bir dönem mankenliğin yanı sıra oyunculuğa da adın atan Didem Soydan, o defteri kapattığını ve artık dizilerde rol almayacağını açıkladı.

Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşamaya başlayan Didem Soydan önceki gün Cem Adrian konserindeydi.

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Konser öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan güzel manken, ilişkisiyle ilgili soruları geçiştirdi. Sadece Lider Şahin’in son şarkısını çok beğendiğini dile getirdi.Bir dönem mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Didem Soydan, artık dizilerde rol almayacağını açıkladı.

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Soydan magazin muhabirlerinin sorularına üzerine "O defteri tamamen kapattım" dedi. Didem Soydan, Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı 'Aşk Yeniden' isimli dizide rol almıştı. (gecce)

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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan dizi

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