Didem Soydan patladı: Bana çıplak fotoğraf atanlar...

Güzel model Didem Soydan yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Didem Soydan sosyal medyadan kendisine çıplak fotoğraf atılıp atılmadığı şeklindeki soruya yanıt verdi.

Didem Soydan; o fotoğrafları atanları ifşa edeceğini söyledi ve ekledi:

"Bana DM’den gelen mesajları, muazzam ifşaya hazırlanıyorum, sergi yapacağım. Bunlar bu kadar rahat gönderiyorlarsa, okeyler demek ki ifşa olmaya. Değillerse bile ben ifşa olmalarına okey oldum. Kötü kötü bir de iyi olduklarını düşündükleri şey o kadar kötü ki..."

