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Didem Soydan sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Transparan kıyafetine yorum yağdı

25.12.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Didem Soydan bir çekimden videosunu yayınladı. Sütyensiz poz veren Soydan’ın transparan kıyafeti takipçileri tarafından çok beğenildi.

Didem Soydan sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Transparan kıyafetine yorum yağdı

Burak Deniz ile ayrılık haberi gündemde yer alan Didem Soydan sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Soydan’ın transparan kıyafetiyle yayınladığı yeni fotoğrafa beğeni yağdı.

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Bir çekimden görüntülerini paylaşan ünlü modelin takipçileri, “Fazla iddialı”, “Sensin”, “Her halini beğeniyorum ama buna bittim biliyorsun”, “Didem Soydan Türkiye’nin en güzel kadını” yorumlarında bulundular.

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"KÜLODUNU DA ÇIKAR" YORUMUNA TEPKİ

Didem Soydan daha önce bir takipçisinin "Bence bu saatten sonra külodunu da çıkar tam olsun" yorumuna, Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal" yanıtını vermişti.

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