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Didem Soydan takipçisinin o yorumuna kayıtsız kalamadı! Yaptığı gönderme gündem oldu

04.11.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımları, iddialı tarzı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan bu defa takipçisine verdiği bir cevapla gündem oldu. Son pozlarıyla dikkat çeken ünlü mankene takipçisi 'Oyuncu olmasın' yorumunu yaptı. Soydan ise verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

Didem Soydan takipçisinin o yorumuna kayıtsız kalamadı! Yaptığı gönderme gündem oldu

Her açıklaması ve her paylaşımı olay olan Didem Soydan son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü mankenin gönderisine bir takipçisi 'Oyuncu olmasın' yorumunu yaptı. Soydan'ın verdiği göndermeli yanıt kısa sürede gündem oldu.

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731 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından aynadan çektiği pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü modele, kısa sürede 12 binden fazla beğeni geldi.

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Takipçilerinin; "Sen çok güzel bir detaysın", "Her zamanki gibi düşman çatlatıyorsunuz" ve "Didem Hanım siz gerçek misiniz?" gibi yorumlar yaptığı Soydan, bir sosyal medya kullanıcısından gelen "Didem Hanım, güzel bir sinema filminde oynamak size çok yakışır diye düşünüyorum. Aksiyon, gerilim, korku filmleri gibi. Bu arada her zamanki gibi çok güzelsiniz" mesajına kayıtsız kalamadı.

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Takipçisine yanıt veren ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: 'Oyunculuk yeteneğim yok. İnsanlar yeteri kadar kötüsüne maruz kalıyor zaten, ben işimde iyi olmaya çalışıyorum. Çok sevgiler.'

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Didem Soydan sosyal medya

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