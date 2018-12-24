Didem Soydan ve Sinem Umaş kavga etti

Model Didem Soydan, önceki gün bir markanın tanıtımı için peluş üzerine oturarak bornozlu poz verdi. Soydan, sahte peluşunu gerçek diye eleştiren eski gelin adayı Sinem Umaş'a "salak salak konuşma" diyerek sert çıktı.

"HAYVANIN CESEDİNİN ÜZERİNE OTURMAK..."

Didem Soydan'ın paylaşımını gören eski gelin adayı Sinem Umaş, "Bir hayvanın cesetinin üstünde oturmak senin vizyonundaki birinin bunun yapmaması gerek ya. Biraz duyarlı olun artık sene oldu 2020" diyerek eleştirdi.

Umaş'ın sert eleştirisine tepkisiz kalmayan Didem Soydan, "Hayvan ceseti? Hadi salak salak konuşup canımı sıkma tatlı kız. Peluş bu istersen link vereyim." diyerek sert çıktı.

Didem Soydan'ı bilmeden eleştiren Sinem Umaş, kısa sürede tepkilerin odağı oldu.

Umaş kendisine gelen hakaret içerikli mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak "Bak bunları üşenmeden bir bir şikayet ediyorum. Her yazanı yayınlayacağım. Bana bir sürü mesaj gelmiş gerçek kürk diye. Hakaret etmedim ve zaten 'salak salak konuşma' diye paylaşım yapmadan da insan gibi paylaşım yapabilirdi al bunlar da ondan gelen hakaretler" dedi.

