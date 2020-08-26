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Didem Uzel Amerika'dan kaçtı! Ebru Polat bakın ne dedi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

ABD’ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı koronavirüsten dolayı Türkiye’ye döndü. Uzel, ABD'deki sağlık sistemini eleştirerek, "Allah ABD'de acil servise düşürmesin" diyen Uzel'e Ebru Polat'tan yanıt geldi.

Didem Uzel Amerika'dan kaçtı! Ebru Polat bakın ne dedi?

Didem Uzel ile eşi Selim Sarı 2012'den bu yana yaşadıkları Amerika'dan koronavirüs yüzünden döndü.

Uzel "Salgından sonra 5 ay Miami'deki evimizden çıkamadık. Türkiye sağlık konusunda Amerika'dan çok daha iyi. Apandist ameliyatına girmek için acilde 12 saat acılar içinde beklettiler. Tuvalet kapısında sedye ile yatırdılar. Allah kimseyi Amerika'da acile düşürmesin. Oğlum Leo Aslan'ı da göz önüne alarak uzun süre memlekette kalacağız" dedi.

Didem Uzel koronavirüs sonrası ABD'den kaçtı! 'Allah ABD'deki acile düşürmesin'Didem Uzel koronavirüs sonrası ABD'den kaçtı! 'Allah ABD'deki acile düşürmesin'

Uzel'in bu açıklamasını göre Ebru Polat ise kendini tutamadı!

Ekran Alıntısı

Polat yaptığı yorumda "Ülkemizin kıymeti işte... Ama nedense kimse hizmetleri de beğenmiyor, hep bir memnuniyetsizlik. Halbuki en iyi hizmet bizim ülkemizde" dedi.

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