Didem Uzel Amerika'dan kaçtı! Ebru Polat bakın ne dedi?

Didem Uzel ile eşi Selim Sarı 2012'den bu yana yaşadıkları Amerika'dan koronavirüs yüzünden döndü.

Uzel "Salgından sonra 5 ay Miami'deki evimizden çıkamadık. Türkiye sağlık konusunda Amerika'dan çok daha iyi. Apandist ameliyatına girmek için acilde 12 saat acılar içinde beklettiler. Tuvalet kapısında sedye ile yatırdılar. Allah kimseyi Amerika'da acile düşürmesin. Oğlum Leo Aslan'ı da göz önüne alarak uzun süre memlekette kalacağız" dedi.

Uzel'in bu açıklamasını göre Ebru Polat ise kendini tutamadı!

Polat yaptığı yorumda "Ülkemizin kıymeti işte... Ama nedense kimse hizmetleri de beğenmiyor, hep bir memnuniyetsizlik. Halbuki en iyi hizmet bizim ülkemizde" dedi.