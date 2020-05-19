MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Uzel: Siz olmasaydınız olmazdım

Didem Uzel: Siz olmasaydınız olmazdım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu Didem Uzel, 49 yaşına bastı.

Didem Uzel: Siz olmasaydınız olmazdım

Yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşılayan Didem Uzel, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yaşım hoş geldin kalbime, ruhuma, fikrime... Seni bekliyordum ne zamandır... Eskimiş gibi görünseniz de eski yıllarım; siz olmasaydınız olmazdım. Yaş almak ne ki! Eğer içinde geçen hikayeyi okumayı becerebilmişsem, gönüllüyüm; tüm yaşlarımı doya doya yaşamaya. Eğer yanımda bir de sarı kafa minik Aslan'ım ve yol arkadaşım varsa..."

Oyuncu Didem Uzel, 2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile nikah masasına oturdu. Çiftin oğulları Aslan ise 2016'da dünyaya geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Seda Bakan mavi gözlü olduSeda Bakan mavi gözlü oldu
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Acun Ilıcalı'nın alacağı kulüpten açıklama!

Acun Ilıcalı'nın alacağı kulüpten açıklama!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile seyahat kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile seyahat kısıtlaması genelgesi

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kucak açtık bekliyoruz

Kucak açtık bekliyoruz

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Karayel: Seni seviyorum, öptüm

Öykü Karayel: Seni seviyorum, öptüm

Edis önce paylaştı, sonra sildi!

Edis önce paylaştı, sonra sildi!

Seda Bakan mavi gözlü oldu

Seda Bakan mavi gözlü oldu

Deniz Bulutsuz sevgilisi Ozan Güven'in doğum gününü kutladı

Sevgilisi Ozan Güven'in doğum gününü kutladı

Berdan Mardini memleketi Mardin’e gül suyu fabrikası kurdu

Berdan Mardini memleketi Mardin’e gül suyu fabrikası kurdu

Murat Dalkılıç: İnsanlar beni dinlesin kaygım yoktu

Murat Dalkılıç: İnsanlar beni dinlesin kaygım yoktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.