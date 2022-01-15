Diğer insanlar için sırada bekleyen profesyonel kuyrukçu Freddie Beckitt, binlerce lira kazanıyor

İngiliz bir adam Freddie Beckitt, insanlar için kuyrukta bekleyerek saatte 20 sterlin ve günde 160 sterlin (yaklaşık 3 bin TL) kazandığını açıkladı. Yıllarca garson olarak çalıştıktan sonra müze, konser alanı, alışveriş merkezi gibi yerlerin önünde oluşan uzun kuyrukları fark etmesiyle yeni bir meslek koluna geçiş yaptığını dile getiren Beckitt, sabrıyla övünüyor ve üç yıldır profesyonel kuyruk bekçisi olarak çalışıyor.

“8 SAAT BOYUNCA BEKLEDİM”

Uzun bir kuyruk için beklemenin kimi insanlar için zor olduğunu dile getiren Beckitt, “Altmışlı yaşlarının ortalarında, V&A'nın Christian Dior sergisi için sıraya giren bir iş için sekiz saat çalıştım. Gerçek sıra sadece üç saatti ama benden biletlerini de almamı ve gelmelerini beklememi istediler, bu yüzden V&A müzesini saatlerce inceledim ve saatte 20 sterlin ödendi, harikaydı” dedi.

Beckitt’in müşterileri genellikle sanat seven zengin insanlardan oluşuyor. Ancak Beckitt, kimi zaman konser bileti isteyen orta halli kişilerinde de kendisine başvurduğunu ve müşteri skalasının zaman içerisinde değiştiğini söyledi.



