Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Diğer insanlar için sırada bekleyen profesyonel kuyrukçu Freddie Beckitt, binlerce lira kazanıyor

Diğer insanlar için sırada bekleyen profesyonel kuyrukçu Freddie Beckitt, binlerce lira kazanıyor

15.01.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan 31 yaşındaki Freddie Beckitt, sabrı ve ilginç mesleği sayesinde binlerce lira kazanıyor. Müze, konser ve pek çok kuyruk oluşan yerlerde diğer insanların yerine bekleyerek saatte 20 sterlin (yaklaşık 370 TL) kazanıyor.

Diğer insanlar için sırada bekleyen profesyonel kuyrukçu Freddie Beckitt, binlerce lira kazanıyor

İngiliz bir adam Freddie Beckitt, insanlar için kuyrukta bekleyerek saatte 20 sterlin ve günde 160 sterlin (yaklaşık 3 bin TL) kazandığını açıkladı. Yıllarca garson olarak çalıştıktan sonra müze, konser alanı, alışveriş merkezi gibi yerlerin önünde oluşan uzun kuyrukları fark etmesiyle yeni bir meslek koluna geçiş yaptığını dile getiren Beckitt, sabrıyla övünüyor ve üç yıldır profesyonel kuyruk bekçisi olarak çalışıyor.

“8 SAAT BOYUNCA BEKLEDİM”

Uzun bir kuyruk için beklemenin kimi insanlar için zor olduğunu dile getiren Beckitt, “Altmışlı yaşlarının ortalarında, V&A'nın Christian Dior sergisi için sıraya giren bir iş için sekiz saat çalıştım. Gerçek sıra sadece üç saatti ama benden biletlerini de almamı ve gelmelerini beklememi istediler, bu yüzden V&A müzesini saatlerce inceledim ve saatte 20 sterlin ödendi, harikaydı” dedi.

Beckitt’in müşterileri genellikle sanat seven zengin insanlardan oluşuyor. Ancak Beckitt, kimi zaman konser bileti isteyen orta halli kişilerinde de kendisine başvurduğunu ve müşteri skalasının zaman içerisinde değiştiğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, değişimini takipçileriyle paylaştı! Kilolu halini görenler tanımakta zorluk çektiSosyal medya fenomeni Arthur O Urso, değişimini takipçileriyle paylaştı! Kilolu halini görenler tanımakta zorluk çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Dünyanın en çok dövmeye sahip olan çifti” unvanıyla Guinness’e girdiler! Rekoru kaptırmayı düşünmüyorlar“Dünyanın en çok dövmeye sahip olan çifti” unvanıyla Guinness’e girdiler! Rekoru kaptırmayı düşünmüyorlar
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

“Çocuklar var” diye uyardılar! Bluzunu indirip göğüslerini açtı

“Çocuklar var” diye uyardılar! Bluzunu indirip göğüslerini açtı

Bir de annesini görün! “Güzelliği annesinden geçmiş”

Bir de annesini görün! “Güzelliği annesinden geçmiş”

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

“Sosyal medya sahte” dedi! Doğal halini görenler tanıyamadı

“Sosyal medya sahte” dedi! Doğal halini görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.