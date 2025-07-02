Diğer işletmeler neler yapıyor? Gıda ve temizlik alanında en çok satan ürünler

1. Kahve içmeden kendine gelemeyenler için...



ZerGO’da en popüler ürünlerden biri şüphesiz filtre kahve! Kahve içmeden çalışmaya başlayamıyoruz, bu yüzden her işletmede mutlaka filtre kahve bulunmalı. Siz de ideal bir kahve molası için şuradaki linkten ürüne göz atabilirsiniz.

2. Kahve varken kremasız olur mu?



Herkes kahveyi sade içmiyor. İşletmenizde bir kahve köşesi yapacaksanız her şey eksiksiz olmalı. Kahvenin molasını daha keyifli hale getirmek için şu linki ziyaret etmeniz yeterli.

3. Hayat kurtaran gereç: kağıt havlu!



Hızlı temizlik, beklenmedik döküntüler ve hijyenin sürdürülebilirliği için kağıt havlu olmazsa olmazdır. İşletmeler, hem mutfakta hem tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlularla hijyeni maksimumda tutmalı! Bu linkten gerekli ürünlere göz atabilirsiniz.

4. Kahve iyi güzel ama çaysız asla!



Filtre kahvenin ardından tabii ki çay geliyor. Ofislerde her zaman o çaydanlık kaynamalı! ZerGO’da farklı marka ve gramajlarda çay ürünleri, işletmelerce sıkça tercih ediliyor. Şuradaki linkten bakabilirsiniz.

5. Arada serinlemek de lazım tabii!



Soğuk içecekler özellikle yaz dönemlerinde işletmelerin ilgisini çekiyor. ZerGO’da kola, meyve suyu, enerji içeceği gibi seçeneklere göz atabilir, yaz aylarını daha keyifli hale getirebilirsiniz. Buraya tıklamanız yeterli!

6. Ortamın nasıl koktuğu da önemli tabii.



Temizlik kadar ortam kokusuna da önem veren işletmeler için oda parfümü vazgeçilmez diyebiliriz. ZerGO’nun ürün portföyünde çeşitli kokularda oda parfümü seçenekleri bulunuyor. Misafir giriş kısmında ya da tuvaletlerde hoş bir ilk izlenim bırakmak için oldukça önemli. O halde şurayı bir ziyaret edin deriz.

7. Hijyenden vazgeçmemek lazım!



Pandemiyle birlikte işletmelerin hijyen standartları çok daha yükseldi. ZerGO’da işletmeniz için en uygun el dezenfektanı ürünleri yer alıyor. Temizlik alanında en çok satanlar arasında, özellikle pompalı veya sprey formu tercih ediliyor. Şuraya göz atmanız yeterli.

8. Bütün gün atıştırmadan durabilir misiniz?



Ofislerde, misafir bekleme alanlarında ya da kafeterya köşesinde atıştırmalıklar olmazsa olmaz. ZerGO’da cips, bisküvi, çikolata gibi çeşitli atıştırmalık ürünler oldukça popüler. Şuradaki gibi ürünler, işletmeler tarafından molalarda ya da ikramda sıkça kullanılıyor.

9. Islak mendil, her an her yerde lazım olabiliyor.



Temizlik ve kişisel bakım açısından ıslak mendil işletmelerin sıklıkla stokladığı ürünlerden. ZerGO’nun portföyünde, alkol içerikli ya da kokusuz ıslak mendil çeşitleri mevcut. Özellikle ortak kullanım alanlarında şuradaki gibi ürünleri mutlaka bulundurmalısınız.

10. Mikroplarla mücadele her an önemli!



Zemin, lavabo, mutfak tezgahı… Temizlikte en etkili kimyasallardan biri çamaşır suyudur. ZerGO’nun profesyonel temizlik kimyasalları içinde çamaşır suyu da yer alıyor ve işletmelerce ciddi talep görüyor. İşletmenizde temizlik rutininizi etkili hale getirmek istiyorsanız şuraya göz atabilirsiniz.