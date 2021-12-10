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Dilan Çiçek Deniz'e Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi! Polis geldi

10.12.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Alev Alev dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Thor Saevarsson'un yaptığı evlilik teklifiyle şoke oldu. İzlandalı sevgili FSM köprüsünün ortasında evlilik teklifinde bulundu.

Dilan Çiçek Deniz'e Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi! Polis geldi

Çukur dizisiyle ününe ün katan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor. Ünlü oyuncu sevgilisinden romantik bir evlilik teklifi aldı.

Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Köprüde bu anlar yaşanırken polis arabası gelerek çifti "Burada durmayın" diyerek uyardı.

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"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM"

"Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hâlâ şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" dedi.

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teve2'nin haberine göre; basın mensuplarının, "Evlilik tarihi belli mi?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Daha belli değil, hayırlısı... Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

Dilan Çiçek Deniz'in parmağındaki iri taşlı yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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