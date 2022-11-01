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Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

31.10.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz’in Elle Türkiye çekimleri için kullandığı Fendi'nin yeni sezon koleksiyonuna ait kıyafeti çok beğenildi. Siz de Dilan Çiçek Deniz’in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kıyafetin benzerlerine sahip olmak ister misiniz? Sizler için 850 TL altındaki benzer ürünleri bir araya getirerek listeledik. Gelin, bu ürünlere birlikte göz atalım.

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğu ile ön planda olduğu gibi güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Özel koleksiyonlara ait kıyafetlerin de tanıtımını üstlenen güzel oyuncu, Instagram’da da oldukça aktif. Paylaştığı fotoğraflar ile popülerliğini korumaya devam ediyor. Siz de söz konusu fotoğrafındaki takıma benzer kıyafet tercih etmek isterseniz bu ürünleri inceleyebilirsiniz.

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1. Her ortamda rahatlığı hissedin: Axoc Kadın İki Parça Takım Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

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İster sokakta ister davetlerde giyebileceğiniz şık ve rahat alt üst takım kıyafetlere mi ihtiyacınız var? Sizi Axoc Kadın İki Parça Takım Elbise ile tanıştıralım. Ürünü istediğiniz aksesuarlar ile destekleyerek farklı kombinler oluşturup iddialı görünüm yakalayabilirsiniz. Ayrıca bu özel takım için ayakkabı seçiminde de özgürsünüz. Ürün, her tarz ayakkabı ile uyum gösterebiliyor.

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2. Her zaman havalı görünün: Anonce Studio Palazzo Keten Takım Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

Maskulen tarzı benimseyen kadınların en çok tercih ettiği ürünlerden biri, rahat kesim pantolon ve ceket takımları olabiliyor. Her ortama uyum sağlayabilen bu kıyafet ile kadınlar kendilerini daha rahat hissedebiliyor. Hem şıklığı hem rahatlığı bir arada sunan Anonce Studio Palazzo Keten Takım Elbise’yi de değerlendirmenizi öneririz. Ürünün materyali keten olduğu için terletme gibi olumsuz etkileri bulunmuyor.

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3. Rahatlık ve şıklık bir arada: Verliked Kadın Takımı

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

Rengiyle modeliyle ruhunuzu okşayacak, her ortamda size rahatlığı sunacak Verliked Kadın Takımı ile herhangi bir aksesuar kullanmasanız bile şıklığı yakalayabilirsiniz. Tarz sahibi kadınların en çok rağbet ettiği özel ürünlerden biri olan ürün, dolabınızdaki kurtarıcı parçalardan biri olabilir. Kombin konusunda kararsız kaldığınız anlarda bu ürünün en büyük yardımcınız olacağına eminiz.

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4. Son yılların en trend parçalarından: Verliked Kadın Takımı

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

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Palazzo model pantolon ve bol kesim gömlekten oluşan takımlar, her geçen gün popülerliğini daha da artırıyor. Renk renk, desen desen karşımıza çıkan bu takımlardan biri; yeşilin en tatlı tonuyla Verliked Kadın Takımı oluyor. Crop tarzı bir bluz ya da bralet ile farklı kombinler oluşturabilirsiniz. Ayrıca ürünü spor ayakkabılarla kombinleyebildiğiniz gibi stiletto ayakkabılarla da tercih edebilirsiniz.

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5. Hem spor hem zarif bir tarz yakalamak isteyenlere: Küçüğüm Butik Bej Rengi Yün Efekt Kışlık Ceket ve Pantolon

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

Dokuma kumaş tipine sahip Küçüğüm Butik Bej Rengi Yün Efekt Kışlık Ceket ve Pantolon, gardırobunuzdaki en vazgeçilemeyen parçalardan biri olacak. Sokaktan davetlere her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün olan takım, bol kesim olması sayesinde her tip bedene uyum sağlayabiliyor. Eğer fazla kiloya sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bu ürünü tercih ederek şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

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6. İş yemeği için ideal: Liora Kadın Gri Kruvaze Yaka Palazzo Pantolon Takım Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

Her mevsim kullanabilme özelliği sunan bir kumaşa sahip Liora Kadın Gri Kruvaze Yaka Palazzo Pantolon Takım Elbise, kendinden kareli desenli ceketiyle ön plana çıkıyor. Pantolonu ise düz renge sahip. Böylece göz yoran bir görüntü sunmaz. Daha klasik bir tarz benimseyenler bu ürünü değerlendirebilir. Ürünün en sevilen özelliklerinden biri, kırışmaya dayanıklı yapısı.

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7. Klasik ama farklı: bymaestro Woman Kadın Crop Ceket Palazzo Pantolon Takım

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

Crop ceketi ve bol kesim pantolonuyla özel bir tasarıma sahip bymaestro Woman Kadın Crop Ceket Palazzo Pantolon Takım farklı olmayı sevenlere alternatif bir ürün olabilir. Hem klasik hem modern tarzı harmanlayan bu özel takımın, tarz sahibi kadınların gözde parçalarından biri olacağına eminiz. Siyah rengin kurtarıcı özelliği ile ürün, her ortamda rahatça kullanılabiliyor.

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8. Açık renklerden vazgeçemeyenlere: Celal Etem Crop Ceket ve Palazzo Pantolon Takım

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

Yine bir crop model ceketiyle karşımıza çıkan Celal Etem Crop Ceket ve Palazzo Pantolon Takım ile ortamların en şık görüneni siz olabilirsiniz. Gabardin kumaşından üretilen ürün; kolay kolay kırışmaz, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip. Tok bir görünüm sunan kumaşı ise ağır bir duruş sergiliyor. Siz de günlük kullanım ya da özel davetler için ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

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9. Tarz sahibi kadınlara: Antaress Zincir Detay Gold Düğmeli Kruvaze Yaka Yüksek Bel Palazzo Pantolon Blazer Ceket Takım

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

Son yılların en trend kıyafet ürünlerinden biri olan Palazzo pantolon ve bol kesim ceketler piyasada farklı modeller ile sıklıkla karşımıza çıkıyor. Antaress Zincir Detay Gold Düğmeli Kruvaze Yaka Yüksek Bel Palazzo Pantolon Blazer Ceket Takım da özel tasarıma sahip modellerden biri sayılabilir. Ürünün altın görünümlü düğme ve zincir detayı, metalik renklerden hoşlananlar için güzel bir ayrıntı olabilir.

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10. Herkes için ideal: Modaensarbutik Dört Düğme Palazzo Ceket Takımı

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağan fotoğrafındaki takıma 850 TL altı alternatif öneriler

Tesettürlü kadınların da tercih edebildiği en rahat ürünlerden biri olan bol paça pantolon ve bol kesim ceketlerin kullanım alanı oldukça geniş. Modaensarbutik Dört Düğme Palazzo Ceket Takımı, sokak stilinde olduğu gibi en şık davetlerde de kullanıma uygun. Tek yapmanız gereken kullanacağınız ortama göre aksesuar ve ayakkabı seçmek. İstediğiniz her yerde giyebileceğiniz bu ürünü detaylıca inceleyebilirsiniz.

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