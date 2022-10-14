MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

11.10.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların yükselen moda trendleri arasında büstiyerlerle yapılan kombinler bulunuyor. Pek çok stilde tasarlanan büstiyerlerle birbirinden farklı kombinler yapmak mümkün. Başarılı ve güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta giydiği büstiyeriyle kendine ve stiline hayran bıraktı. İşte, Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen bu kombininde giydiği büstiyere alternatif öneriler...

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, farklı tarzda büstiyeri ve iddialı kombiniyle kameraların karşısına geçti. Beğeni yağmuruna tutulan Dilan Çiçek Deniz'in fotoğrafında giydiği büstiyer, birçok takipçisinin beğenisini kazandı. Siz de güzel oyuncunun tarzını beğenen biriyseniz Dilan Çiçek Deniz'in büstiyerine alternatif olan modellere bakabilirsiniz.

1. Desenli büstiyer arayanlara: Steps Zebra Desenli Tül Detaylı İp Askılı Hardal Spor Büstiyer

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Dilan Çiçek Deniz'in büstiyerinin daha günlük alternatifini arıyorsanız Steps Zebra Desenli Tül Detaylı İp Askılı Hardal Spor Büstiyer tam size göre! Sırt kısmındaki tül detayıyla öne çıkan modeli spor yaparken ya da günlük hayatınızda herhangi bir yere giderken giyebilirsiniz. Rahat ve esnek kumaşla tasarlanmış ürün, gün boyu cildinizin nefes almasına katkı sağlayarak terlemenizi önlüyor.

Ürünü İncele

2. Her zaman rahat hissettiren: Kıralove Top Bayan Jeans

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kendine has kesimi ve kalıbıyla ön plana çıkan Kıralove Top Bayan Jeans, pantolonlar ve eteklerle kombinlenebiliyor. Ters ve düz "love" yazılı askısı sayesinde özgün bir duruş yakalıyor. Kot kumaştan üretilmiş ürünün toparlayıcı özelliği bulunuyor. Bu sayede ceketlerin içine de rahatlıkla giyilebiliyor. Dilan Çiçek Deniz'in büstiyerine spor bir alternatif olan ürün, toplamda dört farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

Ürünü İncele

Elektronikten modaya, kozmetikten ev yaşam ürünlerine günün indirimlerini kaçırmayın! (14.10.2022)

Teknoloji severler buraya! iPhone 14 Plus satışta!

Güzelliğinize güzellik katacak Revolution ürünlerinde indirim zamanı

Her türlü kombininize çok yakışacak bütçe dostu sneaker modellerini keşfedin

Aradığınız tüm akıllı telefon aksesuarları burada!

Evinizin havasını değiştirecek Taç ev tekstili ürünlerinde fırsat

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Yaz mevsimin enerjisini daima yaşamak isteyenlere: GlowbySely Sarı Çiçek Büstiyer

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Günlük hayatta Dilan Çiçek Deniz gibi etkileyici görünmek istiyorsanız sizi GlowbySely Sarı Çiçek Büstiyer ile tanıştıralım. Pratik kullanım imkânı sayesinde ürün, sarı rengiyle dikkat çekiyor. Tamamen el yapımı olarak üretilmesi ve %100 pamuklu iple hazırlanması, büstiyerin dokusunu çok daha yumuşak bir hâle getiriyor. Beyaz çiçek detaylarıyla hareket kazanan model, hem gündüz hem gece kullanımlarına uygun.

Ürünü İncele

4. İddialı görünmeyi sevenler için: Kelt Boncuklu Büstiyer

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Zaman ve mekân fark etmeden kullanabileceğiniz Kelt Boncuklu Büstiyer, hem omuz hem boyundaki askıları ile dikkat çekiyor. Boyun askılarının büstiyerle birleştiği noktada bulunan boncuklar, ürünü daha bohem bir stile kavuşturuyor. Orta kısmında küçük bir dekoltesi bulunan modelin altındaki lastikler, rahat hissettiriyor. Dilan Çiçek Deniz gibi yırtmaçlı eteklerle kombinleyeceğiniz ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Klasik modellerden şaşmayanlara: TRENDYOLMİLLA Sarı Askılı Büstiyer

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Sırt dekoltesiyle ilgi çeken TRENDYOLMİLLA Sarı Askılı Büstiyer, polyester ve elastan kumaştan üretiliyor. İnce askılarıyla zarif duran model, vücuda oturan kalıbı sayesinde oldukça şık gözüküyor. Sırt kısmındaki ipleri isteğinize göre ayarladıktan sonra ürünü rahat bir şekilde giymek mümkün. Dilan Çiçek Deniz'in büstiyerinden biraz daha uzun bir model arıyorsanız bu ürün tam size göre!

Ürünü İncele

6. İnce detaylardan hoşlananlar için: Butikburc Kadın Kahve Çapraz Bağlamalı Crop Büstiyer

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Çapraz bağlama stiliyle kendine hayran bırakan Butikburc Kadın Kahve Çapraz Bağlamalı Crop Büstiyer, lastikli yapısı sayesinde vücuda tam oturuyor. Bağlama stiliyle farklılık yaratarak birçok parçayla kombinlenebiliyor. Kolay temizlenebilen ürün, kaliteli dokusuyla en çok beğenilen modellerden biri. Katılacağınız şık bir davette Dilan Çiçek Deniz gibi görünmek istiyorsanız, bu ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Rahat ve esnek: Vienmore Alis Kurdela Dekolte Büstiyer Triko Örme İnce Askı Üst

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Benzersiz kesimiyle dikkat çeken Vienmore Alis Kurdela Dekolte Büstiyer Triko Örme İnce Askı Üst, oldukça hafif dokusu ve yumuşaklığıyla hareket etmeyi kolaylaştırıyor. Düşük sıcaklıkta ütülenebiliyor ve makinede yıkanabiliyor. Sırtında bulunan hafif açıklığı ürünün görünüşünü çok daha güzel ve estetik bir hâle getiriyor. Vücuda oturan kalıbıyla rahatlık sağlayan model, uzun ömürlü kullanım vadediyor.

Ürünü İncele

8. Spor tarzdan vazgeçmeyenlere: OBJE Penye Modal İp Askılı Büstiyer Sarı

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Sadece günlük kullanımda değil, spor yaparken de kullanabileceğiniz OBJE Penye Modal İp Askılı Büstiyer Sarı, kaliteli malzeme kullanılarak üretilmiş. Günlük hayatta şıklığından ödüv vermek istemeyenler için önerilen model, gömlek ya da ceketler ile kombinleniyor. Teri hapsederek cildi kuru tuttuğu için rahat hissettiriyor. Ürünü detaylı bir şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

9. Son derece hafif ve yumuşak: Dilvin Kadın Askısı Ayar Halkalı Büstiyer

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Sade ve düz tasarımları tercih edenlerin çok seveceği Dilvin Kadın Askısı Ayar Halkalı Büstiyer, eşsiz kalıbıyla göz dolduruyor. Viskoz ve poliamid materyalden üretildiği için uzun süre boyunca kullanılabiliyor. Dokuma tekniğiyle üretilmiş modelin casual&comfort teknolojisi ile her zaman rahat hissetmeniz mümkün. Pantolon, etek, eşofman ve birçok farklı parçayla kombinleyebileceğiniz ürünü çok seveceğinize eminiz.

Ürünü İncele

10. İddialı tasarımıyla göz dolduran: Feoya Kadın Spagetti Askılı Büstiyer

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere büstiyer önerileri

Son dönemlerin en trend parçalarından Feoya Kadın Spagetti Askılı Büstiyer, göz alıcı rengiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Saten, polyester ve spandeks karışımıyla rahat ve esnek olmasının yanı sıra toparlayıcı etki gösteriyor. Bu sayede fit görünmenize yardımcı oluyor. Ayarlanabilir kayışı sayesinde kolay kullanılan bu ürün sayesinde Dilan Çiçek Deniz gibi büyüleyici görünmek sizin elinizde!

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz büstiyer dilan çiçek Oyuncu ele turu

İş birliği İçerikleri

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Yaklaşan soğuk havalarda stilinize şık bir esinti katacak deri montları keşfedin

Yaklaşan soğuk havalarda stilinize şık bir esinti katacak deri montları keşfedin

"Uygun fiyatlı ve kaliteli saat almak istiyorum" diyenler bu listeye mutlaka göz atın!

"Uygun fiyatlı ve kaliteli saat almak istiyorum" diyenler bu listeye mutlaka göz atın!

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Buzlu kahve âşıkları buraya! Evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

Buzlu kahve âşıkları buraya! Evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

Kendinize teşekkür edeceksiniz! İşte "İyi ki almışım" diyeceğiniz o ürünler

Kendinize teşekkür edeceksiniz! İşte "İyi ki almışım" diyeceğiniz o ürünler

Tümünü Gör
Kendinize teşekkür edeceksiniz! İşte "İyi ki almışım" diyeceğiniz o ürünler

Kendinize teşekkür edeceksiniz! İşte "İyi ki almışım" diyeceğiniz o ürünler

Gamerların çok hoşuna gidecek en havalı ve kullanışlı RGB mouse pad modelleri

Gamerların çok hoşuna gidecek en havalı ve kullanışlı RGB mouse pad modelleri

Daha doğalı neden diğerlerini tercih edesiniz ki? Sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayacak organik saç boyaları

Daha doğalı neden diğerlerini tercih edesiniz ki? Sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayacak organik saç boyaları

Dayanıklılığıyla öne çıkan en pratik ve fonksiyonel çalışma masalarıyla tanışma vakti!

Dayanıklılığıyla öne çıkan en pratik ve fonksiyonel çalışma masalarıyla tanışma vakti!

Stili ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor! İşte Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz ve çok beğenilen o kombini

Stili ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor! İşte Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz ve çok beğenilen o kombini

Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Tümünü Gör
Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Sade ve şık stili çok beğeniliyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o kombinine bakmadan geçmeyin

Sade ve şık stili çok beğeniliyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o kombinine bakmadan geçmeyin

Hem özel günlerde hem günlük hayatta kullanabileceğiniz beyaz ayakkabılar

Hem özel günlerde hem günlük hayatta kullanabileceğiniz beyaz ayakkabılar

Cildinize sağlık, güzelliğinize güzellik katacak en etkili bakım ürünleri

Cildinize sağlık, güzelliğinize güzellik katacak en etkili bakım ürünleri

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Seversin dizisinin güzelliğiyle göz kamaştıran karakteri Asya'nın çok beğenilen mavi elbisesine alternatif öneriler

Seversin dizisinin güzelliğiyle göz kamaştıran karakteri Asya'nın çok beğenilen mavi elbisesine alternatif öneriler

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Yaklaşan soğuk havalarda stilinize şık bir esinti katacak deri montları keşfedin

Yaklaşan soğuk havalarda stilinize şık bir esinti katacak deri montları keşfedin

"Uygun fiyatlı ve kaliteli saat almak istiyorum" diyenler bu listeye mutlaka göz atın!

"Uygun fiyatlı ve kaliteli saat almak istiyorum" diyenler bu listeye mutlaka göz atın!

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olacak hem şık hem rahat spor ayakkabı modelleri

Stili ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor! İşte Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz ve çok beğenilen o kombini

Stili ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor! İşte Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz ve çok beğenilen o kombini

Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Kombinlerinizin en gözde parçası olmaya aday pantolon modellerini sizin için seçtik

Sade ve şık stili çok beğeniliyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o kombinine bakmadan geçmeyin

Sade ve şık stili çok beğeniliyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o kombinine bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ebru Polat'tan Selin Ciğerci itirafı! "Beni ağlayarak arayıp..."

Selin Ciğerci itirafı! "Beni ağlayarak arayıp..."

Oryantal Tanyeli Armağan Çağlayan'a katıldı! Ülkeye dönüp, maneviyata yöneldi

Yıllar sonra ortaya çıktı, maneviyata yöneldi ve...

Merve Boluğur'un kayınvalidesi şaşkına çevirdi! 'Annesi olamaz, çok genç!'

Kayınvalidesi şaşkına çevirdi! 'Annesi olamaz, çok genç!'

'Objeleştirildim' diyen Scarlett Johansson'dan beklenmedik orgazm itirafı

Beklenmedik itiraf! "Orgazm sesinizi duymayı..."

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde'yi paylaştı

Gelini gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı

Zuhal Topal'ın Azeri damadı Ali Akbar şimdi ne yapıyor? Naz Mila'nın büyük aşkıydı

Zuhal Topal'ın azeri damadıydı! Bakın şimdi ne yapıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.