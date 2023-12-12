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Dilan Çiçek Deniz son pozlarıyla olay oldu! Şort ceket tarzına yorum yağdı

12.12.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz son pozlarıyla olay oldu. Şort üzerine gömlek ceket kombiniyle kameralar karşısına geçen ünlü ismin tarzına beğeni yağdı.

Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Şort üzerine gömlek, ceket ve kravat kombiniyle kameralar karşısına geçen ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Dilan Çiçek Deniz'e; 'Çok güzelsin', 'Her halin olay', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Tarzına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Dilan Çiçek Deniz 8 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı.

Dilan Çiçek Deniz 2

Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yaptı.

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Güzel oyuncu, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkardı.

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Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

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2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

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