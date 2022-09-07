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Dilan Çiçek Deniz Venedik film festivalinden pozlarıyla göz kamaştırdı!

07.09.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı Dilan Çiçek Deniz Venedik film festivalinde boy gösterdi. Armani Beauty'nin davetlisi olan Deniz, festivalde boy göstediği pozlarını takipçileriyle paylaştı. Dilan Çiçek Deniz fit fiziğiyle dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz Venedik film festivalinden pozlarıyla göz kamaştırdı!

Dilan Çiçek Deniz venedik film festivalinde geceye damga vuran isimler arasında yer aldı. Kırmzı halıdaki pozlarını paylaşan Deniz'e takipçilerinden övgüler yağdı.

FİT FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Dilan Çiçek Deniz katıldığı Venedik film festivalinde kırmızı halıda çekildiği pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

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Deniz'in paylaştığı pozlarında fit fiziği dikkat çekti.

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Deniz, San Clemente Palace Kempinski Otel’den özel bir botla alınarak, etkinlikte boy gösterdi. Oyuncu, “Bu atmosfer ve bu heyecanı paylaşmak tarif edilemeyecek kadar güzel” dedi.

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Dilan Çiçek Deniz şimdilerde FOX Tv'nin yeni dizisi Kusursuz Kiracı'da Mona karakterine hayat veriyor.

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Dilan Çiçek Deniz'in diğer pozları;

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Dilan Çiçek Deniz Kusursuz Kiracı dizisi Oyuncu film festivali
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