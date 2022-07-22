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Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

21.07.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çiçek Deniz, son zamanların en beğenilen ve tarzıyla en çok konuşulan isimlerinden birisi. Yakın zamanda tercih ettiği yırtmaçlı elbisesiyle yine göz dolduran ünlü ismin fotoğrafları beğenileri toplamaya devam ederken meraklı gözlerle benzer elbiseleri arayanları duyar gibiyiz. Haydi gelin, Deniz'in yırtmaçlı elbisesine alternatif olabilecek modellerin büyülü dünyasına birlikte geçiş yapalım!

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

Feminen bir görünüm yakalamak ya da şıklığınızın düzeyini artırmak isterseniz şüphesiz listenin başında yırtmaç detaylı elbiseler yer alır. Dilan Çiçek Deniz de bu tüyodan yararlanan isimlerden biri. Gelin, Dilan Çiçek Deniz'in stilini uygulamak isteyenlerin bayılacağı birbirinden güzel yırtmaçlı elbise modellerine birlikte göz atalım!

1. DIDK'in vücudu saran yırtmaçlı elbisesine dolabınızda hemen yer açın

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

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Dilan Çiçek Deniz'in göz alıcı elbisesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. DIDK SXY Saten Elbise de vücut hatlarını tamamen saran ve ortaya çıkaran mini modeliyle aynı güçlü etkiyi sunuyor. Model, ayarlanabilir spagetti askılarla tamamlanıyor. Minik yırtmacıyla ise büyüleyici bir görünüm kazanıyor. Yumuşak ve hafif kumaştan üretilen elbiseyi şık davetlerde ve partilerde giyerek kendinizi çok daha şık hissedebilirsiniz. Bu elbiseyi parlak çantalar ve yüksek topuklu ayakkabılar ile tamamlayıp zarif ve ince detaylı takılarla birleştirerek de kullanabilirsiniz.

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2. MİSS Valente Yırtmaçlı Kırmızı Elbise ile çekici bir stil sizi bekliyor.

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

Belki partiye ya da bir yakınızın davetine gidiyorsunuz, belki de arkadaşlarınıza güzel bir akşam için sözleştiniz. Planınız ne olursa olsun, tarzınızı ortaya koymak ve Dilan Çiçek Deniz gibi beğeni yağmuruna tutulmak için MİSS VALENTE'nin yırtmaçlı elbisesine hemen kıyafetleriniz arasında yer açmalısınız. Tek yandan yırtmaç detayı bulunan elbise, vücuda oturan bir tasarıma sahip. Omuzlarındaki askı detaylarını sırt tasarımında da devam ettiren elbisenin iddialı etkisine bayılacaksınız. Bu elbiseyi giydiğinizde saçlarınızı topuz yaparak sırt dekoltenizi ortaya çıkarmayı unutmayın!

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3. Holly Lolly Yırtmaçlı Elbise ile göz kamaştıran bir stil yakalayın

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

Yırtmaç detayları, elbiselere daha feminen bir dokunuş yaparken bacak boyunun daha uzun görünmesine de destek oluyor. Holly Lolly markası, turuncu renkli mini boy elbisesiyle Dilan Çiçek Deniz'de beğendiğiniz görünümü yakalamanıza imkân sunuyor. İpli askıları sırtında birleşen ve çapraz bir modelle tamamlayan elbisenin siyah renkli bir alternatifi de bulunuyor. Model, dökümlü göğüs tasarımı ve belden vücuda tam oturmasıyla çekici ve şık bir görünüm yaratmayı başarırken uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Size de bu elbiseyi dolabınıza eklemek kalıyor!

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4. Yırtmaç sevenler kulübüne Olalook Kruvaze Yırtmaçlı Örme Elbise ile davetlisiniz!

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

Birbirinden farklı elbise modelleriyle stilinizi zirveye taşımak istiyorsanız Olalook Kruvaze Yırtmaçlı Örme Elbise'yi deneyebilirsiniz. Bodycon modeli ile vücudunuzun şeklini alan ve hatlarınızı öne çıkaran elbisenin bel ve göğüs tasarımında ince dikiş işlemeleri bulunuyor. Dilan Çiçek Deniz'in tarzına alternatif olabilecek bu elbise, şık tasarımı kadar uygun fiyatıyla da kalpleri kazanıyor. Size ise mürdüm, bordo ve siyah renk seçenekleri arasından sizi en iyi yansıtanı seçmek kalıyor. Sonrası da bildiğiniz gibi: Işıl ışıl topuklu ayakkabılar ve göz kamaştıran takılar! Daha ne olsun?

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5. Afiş Butik Kırmızı İp Askılı Yırtmaçlı Elbise, sizi kendine çağırıyor!

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in stilinde de görebileceğiniz gibi kırmızı ve yırtmaç uyumu her zaman göz doldurmayı başarıyor. Siz de Afiş Butik Kırmızı İp Askılı Yırtmaçlı Elbise ile görenlerde hayranlık uyandıracağınız kombinler yaratmaya ne dersiniz? Zamansız tasarımıyla trendler değişse de giymeye devam edebileceğiniz elbise, ayarlanabilir omuz askıları ile vücudunuza uyum sağlar. Modelin hafif ve esnek dokulu kumaşı rahatlığın adresi olur. Elbiseyi özel günlerinizde, mezuniyet, düğün ya da davetlerde topuklu ayakkabılarla kombinleyerek giyebilirsiniz. Gümüş takılarını da taktınız mı bu iş tamamdır!

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6. Dikkat çeken tasarım: Swist Pembe Yırtmaçlı Mini Boy Balenli Kadın Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

Yırtmaçlı elbiselerin yarattığı etki, canlı renklerin hâkimiyetinde daha çok öne çıkıyor ve cazibeyi arttıran bir görünüm yaratıyor. Swist Pembe Yırtmaçlı Mini Boy Balenli Elbise, farklı renk seçenekleriyle tarzınızı en iyi şekilde yansıtmanıza yardım ediyor. Straplez tasarımını balenleriyle sabitleyen model, fiziğinizi öne çıkaran ve rahatlığınızı gözeten bir stil yaratıyor. Günlük kombinlerinizde sandaletlerle tamamlayabileceğiniz elbiseyi özel günlerde yüksek topuklularla taçlandırabilirsiniz. Ayakkabılarınız ile uyumlu minik bir çanta seçmeyi de unutmayın! Sonrasında herkesin gözü sizin üzerinizde olacak, bizden söylemesi.

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7. Çok genç, çok tarz, çok fresh: DeFacto Kadın Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in elbisesiyle yakaladığı güçlü duruşa biraz sempatik bir dokunuş katmak ister misiniz? Öyleyse sizin için doğru adres DeFacto! Defacto Kadın Elbise'nin günlük tasarımın yırtmaçla birleşimine hayran kalacaksınız. Bodycon formuyla hatlarınızı ön plana çıkaran kare yakalı model, ilkbahar ve yaz aylarında günlük kullanım için ideal. Çiçek desenli turuncu elbisenin mint yeşili renginde kalp baskılı bir alternatifi de var. Siz de tarzınızı en iyi şekilde tamamlayacak parçayı seçebilirsiniz. Sonrasında kombininizi spor ayakkabıyla mı yoksa sandaletle mi oluşturacağınız size kalmış!

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8. Konu yırtmaçsa Koton Yırtmaç Detaylı Saten Elbise'ye değinmeden olmaz

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

Elbiseler, özellikle bahar ve yaz aylarında gündelik yaşamın vazgeçilmez parçaları arasında kendine güçlü bir yer buluyor. Bazı elbise modelleri ise dört mevsim özel davetlerde ya da etkinliklerde tercih edilebiliyor. Koton Kadın Yırtmaç Detaylı Saten Elbise de onlardan biri! Dilan Çiçek Deniz'in tarzını maksi boy bir elbise ile yansıtmak istediğinizde tercih edebileceğiniz model, satenin güçlü etkisini derin yırtmaçlarla birleştiriyor. Yırtmacı tamamlayan düğme detaylar ise göz dolduruyor. Bu elbiseyi hemen denemek için heyecanlandınız, değil mi? Öyleyse haydi, çok şık bir tarz için vakit kaybetmeyin!

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9. Biraz da siyahtan vazgeçemeyen yırtmaç tutkunlarını mutlu edelim: Ece Sükan X Koton Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

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Dilan Çiçek Deniz'in kırmızı-bordo tonlarındaki elbisesine herkesin hayran kaldığı ortada ancak bazılarının siyahtan vazgeçemediğini ve gözlerinin hep siyah renkli modelleri aradığını biliyoruz. Neyse ki siyahın ve yırtmacın yarattığı büyüleyici etkiyi Ece Sükan X Koton Boyundan Bağlamalı Pencere Detaylı Yırtmaçlı Elbise ile yakalamak çok kolay olacak. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan model, göğüs altındaki pencere detayıyla cazibesini arttırırken derin yırtmacıyla feminen ve etkileyici bir tarzın kapısını aralıyor. İster sandaletlerle ister topuklularla kombinleyebileceğiniz model için dolabınızda yer açmak isteyeceğinize eminiz.

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10. Oleg Cassini Viola Chan Kırmızı Tek Omuz Yırtmaçlı Saten Uzun Elbise'ye ne dersiniz?

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan yırtmaçlı elbisesine uygun fiyatlı öneriler

Elbiseler neden sık sık tercih ediliyor dersiniz? Bu sorunun cevabı tabii ki tek parça giyinmenin etkileyiciliği ve kadınları kombin yapma derdinden kurtarması! Bu etkileyiciliği zirveye taşıyacak model ise Oleg Cassini Viola Chan Kırmızı Tek Omuz Yırtmaçlı Saten Uzun Elbise. Derin yırtmacıyla büyüleyici bir görünüm sunan model, Dilan Çiçek Deniz'in beğenilerine sizin de ortak olmanızı sağlayacak gibi görünüyor. Tek omuz modeliyle teninizin, hafif dekoltesiyle sırtınızın güzelliğini gözler önüne seriyor. Gümüş renkli ayakkabılar ile kombinleyebileceğiniz zamansız model için dolabınızda yer açmaya hazır mısınız?

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Dilan Çiçek Deniz yırtmaçlı elbise kırmızı elbise modelleri
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