Dilan Çiçek Deniz'in Magnum Türkiye davetindeki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif elbise önerileri

Yaz aylarının başlaması ile artan özel davetler, elbise stoklarınızı güncellemenin tam vakti olduğunu işaret ediyor. Yalnız özel günlerin değil, yaz akşamlarının da vazgeçilmezi olan elbiseler ile muhteşem bir görünüme sahip olmak mümkün. Dilan Çiçek Deniz gibi sade fakat yıldız parçalar kullanarak çabasız bir şıklık görüntüsü yakalayabilirsiniz. Üstelik seçtiğiniz birbirinden şık elbiseler ile zamana meydan okuyabilir, farklı kombinler yapabilirsiniz. Böylece hem davetlerin hem sıradan yaz akşamlarının parlayan yıldızı olabilirsiniz. Gelin, Dilan Çiçek Deniz'in stiline yakın elbiselere birlikte göz atalım.

1. Davetlerin göz kamaştırıcı stili: WHENEVER COMPANY Degaje Drapeli Yandan Yırtmaçlı Uzun Elbise

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Yazın gelişi, aynı anda davet ve etkinlik sezonunun da artışı anlamına geliyor. Her davetin gözdesi olmayı başaran siyah elbiseler, farklı kombinler ile bambaşka görünümler kazanıyor. Siyahın şıklığı ve zarafetini taşıyan WHENEVER Company Kolları Degaje Drapeli Yandan Yırtmaçlı Uzun Abiye Elbise; vücudu saran, hatları ortaya çıkaran degaje ve anvelop detayları ile oldukça sade bir şıklık elde etmenizi sağlıyor. Magnum Türkiye davetinde Dilan Çiçek Deniz'in tercih ettiği siyah elbiseden ilham alarak seçtiğimiz klasik fakat oldukça dikkat çekici olan bu elbise ile göz alıcı bir stil ortaya çıkarabilirsiniz.

2. Sade, şık ve zarif: Aslıhan Doğan Turan For ARMODIO Design Dora Sırtı Dekolte Detaylı Uzun Elbise

Siyahın zarafetini gözler önüne seren Aslıhan Doğan Turan imzalı For ARMODIO Design Dora Sırtı Dekolte Detaylı Uzun Elbise, davetlerin parlayan yıldızı olmanızı sağlar. Vücudu tam saran ve bağlamalı sırt detayları olan ürün, vücudunuzu kusursuz şekilde öne çıkarır. Oldukça şık tasarıma sahip olan midi boy model, Deniz'in stilini beğeniyle takip edenler için harika bir seçenek sunar. Farklı aksesuar tercihleri ile pek çok stile hitap edebilecek bu elbise, gardırobunuzun en iddialı parçalarından biri olmaya aday! Ürünü daha detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

3. İddialı bir stili olanlara: NOCTURNE Tüy Detaylı Yırtmaçlı Uzun Elbise

Sırada Dilan Çiçek Deniz'in Magnum Türkiye davetinde giydiği kıyafete benzer bir öneri var. Sade bir tarza sahip olan Nocturne Tüy Detaylı Yırtmaçlı Uzun Elbise, iddialı şıklık arayanlar için şahane bir tercih olabilir. Yakasındaki tüy detayları ve derin yırtmacı ile ürün, sizi davetlerin en şık ve cesur stiline sahip misafiri yapar. Kullanıcılardan yüksek puanlar almayı başaran bu elbise ile siz de göz kamaştırıcı bir tarz elde edebilirsiniz. %90 polyester ve %10 elastan malzeme kullanılarak üretilen ürünü hassas kuru temizleme ile temizlemeniz gerektiğini söylemeden geçmeyelim.

4. Hem gündüz hem gece şıklığı için: TRENDYOLMİLLA Siyah Yırtmaç Detaylı Drapeli Elbise

Hem yaz akşamı şıklığına hem davet stiline uyarlanabilecek joker bir parça karşınızda bulunuyor. Dilan Çiçek Deniz'in sadeliğinden ilham alarak gündüze ve geceye uyarlanabilecek TRENDYOLMİLLA tarafından tasarlanan Siyah Yırtmaç Detaylı Drapeli Elbise'yi beğeninize sunuyoruz. 34-42 beden aralığı olan ürün ile sıcak bir yaz akşamı gezintisi yapabilir ya da farklı çanta ve aksesuarlar ile kombinleyerek şık bir davete katılabilirsiniz. Tek parça ile nasıl farklı stiller yakalayabileceğinizi görmek için bu elbiseye şans tanıyabilir, gittiğiniz her ortamda görünümünüzden söz ettirebilirsiniz.

5. Bir yaz günü şıklığı: WELLWİTS Kadın Kare Yaka Geniş Askılı Vintage Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in ilham veren tarzını sokak şıklığına yansıtmaya ne dersiniz? Bu midi elbise ile sıcak yaz günlerinde hem şık hem oldukça rahat bir kombin yapmanız mümkün. Wellwits Kadın Kare Yaka Geniş Askılı Yarı Resmi Kokteyl Vintage Elbise, hasır detaylara sahip aksesuarlarla kombinlenmiş hâliyle oldukça hoş bir görünüm sunuyor. Birbirinden farklı yedi renk seçeneği ile beğenilerinize sunulan ürün ile sokak şıklığını yakalamak çok kolay! Siz de yedi renk seçeneği arasından teninize en çok yakışacak olanı seçip konforlu bir şıklık yakalayabilirsiniz.

6. Belirgin vücut hatları isteyenler için: TRENDYOLMİLLA Siyah Büzgülü Örme Elbise

Eğer belirgin vücut hatları görüntüsünü seviyorsanız bu elbise tam size göre! Kare yakası, modern kesimi ve büzgü detayı ile klasik tarzdan ayrılan TRENDYOLMİLLA Siyah Büzgülü Örme Elbise, iddialı görünüm sunuyor. Günlük hayatta hem sadeliği hem şıklığı yakalamak isteyenler için harika bir tercih olan ürünün, toplamda iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Elbiseyi ister klasik ister spor bir çanta ve ayakkabı ile kombinleyebilir, kendi stilinizi yaratabilirsiniz. Gardırobunuzun kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday bu elbiseye mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

7. Maksi elbise sevenler buraya: BaronHong Omuz Açık Çizgili Yüksek Bel Pamuk Maksi Elbise

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Magnum Türkiye davetinde Dilan Çiçek Deniz'in de tercih ettiği maksi boy elbiseler, yazın kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor. BaronHong Kadın Omuz Açık Çizgili Yüksek Bel Pamuk Maksi Elbise, günlük kullanım için ideal bir şıklık sunuyor. Lastikli gövdesi ile vücudunuzu mükemmel şekilde saran elbise, pamuklu kumaşı ile cildinizin nefes almasını sağlıyor. Bu sayede yazın bunaltıcı etkisini bir nebze olsun azaltıyor. Sade bir tasarımı olan ürünün, toplamda üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Siz de sıcak yaz günlerinde konforlu bir şıklık arıyorsanız elbisenin teninize en çok uyan rengini seçerek şıklığın tadını çıkarabilirsiniz.

8. Triko severler için şahane bir tercih: DİLVİN Askılı Triko Elbise

Şıklığın konforlu bir yorumu olan triko elbiseler, hiç eskimeyen ve modası geçmeyen parçalar arasındaki yerini koruyor. Dilvin Askılı Triko Elbise, sahip olduğu şahane kalıbı ve kesiminin kalitesi sayesinde size şıklığı garanti ediyor. Günlük kullanım için hem şık hem rahat bir tercih olan bu triko elbiseyle stilinizi yansıtabilirsiniz. %58 viskoz ve %42 poliamid malzemeden üretilen model, tek ebat olarak satılıyor. Kullanıcılardan yüksek puan toplayan şık tasarımlı ürünün, siyah rengi hariç üç farklı renk seçeneği daha bulunuyor. Stilinize ve ten renginize en çok uyacak modeli seçmek için bu ürüne mutlaka bakmanızı öneriyoruz.

9. Bu ışıltılı hayatı siz seçtiyseniz: XIAOXINGXING Seksi Pullu Parlak Kristal Midi Elbise

Şıklığı yakalamanın pek sade olmayan yollarından biri, pullu bodycon elbiseler olabilir. Eğer geceye ışıltılı bir giriş yapmak isteyen biriyseniz XIAOXINGXING Seksi Pullu Parlak Kristal Midi Askılı Bodycon Parti Kulüp Elbisesi ile âdeta parlayan bir yıldız olabilirsiniz. Vücudu saran ve parıltılı kristal taşlarla bezeli olan iddialı elbise, tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlar. Kardashian stili bir şıklık arıyorsanız toplamda iki farklı renk seçeneği sunan bu ışıltılı bodycon elbise, tam size göre olabilir! Ürünü daha detaylı inceledikten sonra güvenli şekilde sepetinize ekleyebilirsiniz.