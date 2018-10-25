Dilan Çıtak Aleyna Tilki'yi kızdıracak!

Daha önce Aleyna Tilki hakkında 'Star falan değil' diyen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, yeni açıklamalarıyla gündemde.

Aleyna Tilki hakkında konuşan Çıtak'ın bu sözlerini Aleyna ve hayranları duymasın.

Çıtak, Aleyna Tilki'nin YouTube tıklanmaları hakkında sert bir açıklama yaptı.

Dilan Çıtak, 'YouTube de çok tıklanınca star olunmuyor. Aleyna’nın dünya listelerine girdiğini ben yemiyorum. O tıklamalar şişirme” dedi.

Daha önce Çıtak'a Aleyna Tilki'nin 'zavallı' tweeti sorulduğunda genç şarkıcı bu konu hakkında konuşmak istemediğini söylemişti. Belli ki Çıtak yine kendini tutamadı.

