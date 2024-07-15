Dilan Çıtak-İbrahim Tatlıses gerilimine Seren Serengil'den olay yorum! "Babalık etmediği kızına..."

MYNET-İbrahim Tatlıses'in kızı ile arasındaki kriz günlerdir gündemde... Öyle ki Tatlıses ameliyat olduğunda Çıtak babasını görmeye bile gitmedi.

Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre; Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’in kendisine oturması için izin verdiği Bodrum’daki yazlıkta kalıyordu. Tatlıses’in yardımcısı, kendisini arayıp “Kira ödeyeceksiniz ya da evden çıkacaksınız” dedi.

POLİSTEN YARDIM İSTEMİŞ

İddiaya göre; bu duruma çok sinirlenen Dilan Çıtak soluğu babasının evinde aldı. Evde büyük bir tartışma koptu. Hatta, Tatlıses polisten yardım istedi.

"Bir kız çocuğunun yaşadığı psikolojik tacizi anlatacağım" diyerek paylaşım yapan Dilan Çıtak sonrasında sessizliğe gömüldü. Tatlıses ile uzun yıllardır arkadaş olduğu bilinen Seren Serengil ise kendini tutamadı.

"KIZ TEK OLSA DAHA BAŞARILI OLURDU"

"Dilan'a gerçekten çok üzülüyorum hiçbir yaşında baba diyememiş babası olduğunu bilmiş" diyen Seren Serengil devamında ise "Bir konser yapmıyorlar bir destek vermiyorlar kız tek olsa daha çok başarılı olurdu ve bu kıza 'al kızım bu da senin evin' diyeceklerine evden kira mi istedi yıllarca babalık etmediği nafaka ödemediği kızına..." ifadelerini kullandı.

