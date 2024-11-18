Dilan Çıtak'ın derin bacak dekoltesi kocasını kızdırdı! "Kıyafet kesilme aşamasına bile gelindi"

Son dönemde babasıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak yine adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi oldu.

Şarkıcı; Abdullah Greş ve Dr. Hanan Nasr ev sahipliğindeki geceye siyah stiliyle ve yırtmacıyla damga vurdu. Kasığına kadar yırtmacı olan Dilan Çıtak itirafıyla dikkat çekti.

Şarkıcı, "Sanat camiasında engelleniyor musunuz?" sorusuna, "Bu her dönemimde olacak, buna hazırım. Savaşmayı öğrendim. Başarının karşısında hiçbir şey duramaz" diye cevap verdi.

Levent Dörter ile evli olan Çıtak, "Dekolte sorun oluyor mu?" sorusuna, "Tartışması çıkıyor. Kıyafet kesilme aşamasına bile gelindi. Güzel kadın giymeli diyorum. Çok açık giyinmiyorum. Sahne olduğu zaman orası özgürce giyinmektir. Ruhu nasıl hissediyorsam öyle giyinmeliyim" yanıtını verdi.

10 KİLO VERMİŞTİ

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son dönemde resmen eridi. 10 kilo verdikten sonra imajındaki değişimiyle de dikkat çeken Dilan Çıtak diyet ve sporu aksatmıyor. (Snobmagazin)