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Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 15:35 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, dün akşam koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter hastaneye kaldırıldı

Dilan Çıtak Tatlıses’in müzisyen sevgilisi Levent Dörter, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Ünlü müzisyen, Instagram’da yaptığı paylaşımda “Bu akşam Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı Acıbadem Maslak’a yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi, merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duasıyla ayağa kalkacağım inşallah” dedi.

KAFANIZI BİLE ÇIKARMAYIN

Dörter , bugün sosyal medya hesabından herkesi böyle uyardı: “Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs...”

Dörter, kesin test sonuçlarının çıkmasını bekliyor.

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Dilan Çıtak, Dilan Çıtak İdo, dilan çıtak tatlıses, Levent Dörter,

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