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Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova’nın çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

27.10.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medyada paylaştığı kareyle dikkat çekti. Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova'nın çıplak karesini yayınladı.

Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova’nın çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay yarattı. Sosyetik fotoğrafçının oğlu Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova ile sarılırken pozunu yayınladı. Fotoğrafta Erkaya'nın sevgilisinin olması ise dikkat çekti.

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Yaşadığı aşklar ve sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkat çeken Dilan Gerede Erkaya, aynı selfie'sindeki sevgilisinin çıplak halini yayınlaması şaşırttı. Erkaya, daha önce ise kendi çıplak karesini paylaşmıştı. Dilan Gerede Erkaya'ya daha önce sevgilisi Laura Shakimova ile fotoğrafını paylaşmıştı.

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