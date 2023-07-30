Dilan Polat: "Ben 4 saatte 1 milyon dinlendim, Reynmen..."

Ünlülerin doğum fotoğrafçılığı ile başladığı kariyerine güzellik merkezi açarak devam eden ve kısa süre içerisinde yükselerek lüks yaşantısıyla gündeme gelmeye başlayan fenomen Dilan Polat son dönemde gündemden düşmüyor.

Gerek kocasının aldığı pahalı hediyelerle gerek kafasına taktığı euro ve dolarlarla dikkat çeken Dilan Polat şimdi de şarkı çıkardı.

REYNMEN YORUMU ŞAŞIRTTI

“Enercii” isimli bir şarkı çıkaran Dilan Polat, sosyal medya hesabından aynı zamanda şarkı çıkaran Reynmen’le ilgili yorum yapmayı da ihmal etmedi.

Fenomen ve iş kadını açıklamasında "Ben 4 saatte 1 milyon oldum, Reynmen 4 günde 1 milyon olmuş. Ben şarkıcı değilim ama bu yoğun ilgiye çok mutluyum, teşekkür ederim" dedi.

