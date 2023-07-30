MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat: "Ben 4 saatte 1 milyon dinlendim, Reynmen..."

Dilan Polat: "Ben 4 saatte 1 milyon dinlendim, Reynmen..."

30.07.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat, şimdi de 'Enercii' adını verdiği bir şarkı çıkardı ve şarkısına çektiği kliple sosyal medyanın diline düştü. Fenomen ve iş kadını Dilan Polat açıklama yaparak "Ben 4 saatte 1 milyon dinlendim, Reynmen 4 günde 1 milyon dinlenmiş" dedi.

Ünlülerin doğum fotoğrafçılığı ile başladığı kariyerine güzellik merkezi açarak devam eden ve kısa süre içerisinde yükselerek lüks yaşantısıyla gündeme gelmeye başlayan fenomen Dilan Polat son dönemde gündemden düşmüyor.

Gerek kocasının aldığı pahalı hediyelerle gerek kafasına taktığı euro ve dolarlarla dikkat çeken Dilan Polat şimdi de şarkı çıkardı.

dsfdsfs

REYNMEN YORUMU ŞAŞIRTTI

“Enercii” isimli bir şarkı çıkaran Dilan Polat, sosyal medya hesabından aynı zamanda şarkı çıkaran Reynmen’le ilgili yorum yapmayı da ihmal etmedi.

Parti sonrası tatile çıktı! Kıvrımlarını sergiledi Parti sonrası tatile çıktı! Kıvrımlarını sergiledi

Fenomen ve iş kadını açıklamasında "Ben 4 saatte 1 milyon oldum, Reynmen 4 günde 1 milyon olmuş. Ben şarkıcı değilim ama bu yoğun ilgiye çok mutluyum, teşekkür ederim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstehcen anları yaşandığı yarışmayla ilgili olay seks itirafıMüstehcen anları yaşandığı yarışmayla ilgili olay seks itirafı
Parti sonrası tatile çıktı! Kıvrımlarını sergilediParti sonrası tatile çıktı! Kıvrımlarını sergiledi
Kulübede doğayla iç içe tatil! "Evi bazen bulamıyoruz"Kulübede doğayla iç içe tatil! "Evi bazen bulamıyoruz"
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Reynmen sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Kilitli bir kutu satın aldı! Çıkanlara inanamadı...

Kilitli bir kutu satın aldı! Çıkanlara inanamadı...

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Günün Videosu

Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada
Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.