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  4. Dilan Polat bitti onlar başladı! Sosyal medya şimdi de Tayyar Öz ve Özlem Öz’ü konuşuyor! Bir tepsi dolusu altını beğenmedi, 1 ton altın için söz aldı…

Dilan Polat bitti onlar başladı! Sosyal medya şimdi de Tayyar Öz ve Özlem Öz’ü konuşuyor! Bir tepsi dolusu altını beğenmedi, 1 ton altın için söz aldı…

08.11.2023 08:59 | Son Güncelleme:
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Lüks paylaşımları ile dikkat çeken fenomenler arasında yer alan ve Dilan Polat'a benzetilen Tayyar Öz ve Özlem Öz'ün paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Eşi Tayyar Öz'ün bir tepsi dolusu altın hediye ettiği Özlem Öz'ün bir ton altın sözü alması dikkat çekti.

Dilan Polat bitti onlar başladı! Sosyal medya şimdi de Tayyar Öz ve Özlem Öz’ü konuşuyor! Bir tepsi dolusu altını beğenmedi, 1 ton altın için söz aldı…

Sosyal medyadaki paylaşımları ve lüks yaşamı ile adından söz ettiren Tayyar Öz, eşi Özlem Öz'e bir tepsi dolusu altın hediye etti. O anlar gündem olurken öte yandan Dilan ve Engin Polat soruşturmasını başından beri takip eden ve konuya dair paylaşımlar yapan avukat Feyza Altun, Tayyar ve Özlem Öz çifti ile ilgili şoke eden iddialarda bulundu.

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Gönderilen hediyeye şaşıran Özlem Öz, "Ay bunlar ne böyle, bayıldık biz hediyelere... Yalnız Lina'nın kilosu kadar göndermişsin, 60 kilo daha ekle, benim kilom kadar altın... 1 ton altın bekliyoruz" dedi.

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Öte yandan lüks yaşamı ile dikkat çeken çiftin markalarının üretim tesisi ile ilgili iddialar ortaya çıktı. Görüntüleri paylaşan avukat Feyza Altun "Tayyargil’in çocuklara yedirdiği macunların üretim tesisi" dedi.

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Altun açıklamasında "Pazartesi günü katıldığım Müge ve Gülşen programından sonra burada daha önce çalışan bir kişi bana özellikle çocuklara yedirilmesi önerilen bu ürünlerin üretildiği yer ile ilgili korkunç şeyler gönderdi. Orada daha önce çalışan başka bir kişi de teyit etti gereken takdirde ifade vereceklerini de belirttiler." cümlelerine yer verdi.

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Feyza Altun paylaşımında kendisine gelen mesaj ve görselleri tek tek yayınladı.

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Sosyal medyada "Bu kadarına da pes", "Rezillik bu", "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" yorumları yapıldı.

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