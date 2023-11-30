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Dilan Polat davanın detaylarını bilmiyormuş! "Devletimize bir borcumuz varsa cezası neyse ödeyeceğiz"

30.11.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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Tutuklu olan Dilan Polat verdiği röportajda sakin yanıtlarıyla dikkat çekti. Tutuklanmadan önce sert çıkışlarıyla tanınan fenomen davanın nasıl gittiğine dair çok bir şey bilmediğini ifade ederek devlete borçlarını ödeyeceğini söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürerken herkesin konuştuğu isim Dilan Polat, hakkında merak edilen tüm sorulara ilk kez OdaTV'ye yanıt verdi.

Davanın gidişatı hakkında da kendisine soru yöneltilen Dilan Polat dışarıdaki hayatının zıttına sakin yanıtlarıyla dikkat çekti.

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Dilan Polat'ın davanın seyrine dair şu yanıtı da gündem oldu:

"Ben davanın nasıl gittiğine dair çok bir şey bilmiyorum ama avukatım soruşturmanın normal gittiğini, vergiyle ilgili sorunlarımız olduğunu söylüyor. Davanın nasıl gittiğinden ziyade varsa bizim devletimize bir borcumuz cezası neyse ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz, bundan dolayı tabii ki mahcubuz."

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