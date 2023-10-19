Dilan Polat Esra Balamir'in açıklamalarını yalanladı! "Allah'ından bulsun"

Şarkıcı Esra Balamir 2. Sayfa programına konuk olarak s‘Suç örgütü kurma’, ‘Vergi kaçırma’ suçlamarıyla gündemde olan Dilan Polat hakkında konuştu.

Balamir bir dönem Polat'ı işlerine çağırdığını söyleyerek "Dilan bir şekilde bana ulaştı. ‘Ben fotoğrafçıyım' dedi. ‘Demet Hanım'ın doğum fotoğraflarını çekmek isterim.’ dedi. O dönem de bir organizasyon vardı ‘fotoğrafçı lazım mı’ diye sordum. ‘Evet’ dediler. Ben de Dilan'ı çağırdım. 'Toplu taşımayla geleceğim beni alır mısın' dedi. Kendisini gittim otobüs durağından aldım" dedi.

Dilan Polat ise günler sonra sessizliğini bozarak isyan etti. Dilan Polat "Evine de gittim. 1+1 apartman dairesinde oturuyordu. Sonradan zenginliğini görünce inanamadım" diyen Esra Balamir'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yalan! Beyaz 1.16 BMW ile gidiyordum. 1+1 eve bakıcı Nilda, ben ve Engin nasıl sığalım? Bakıcı evde kapak fotosu çekerken yemekler hazırladı ikram etti. 1+1 evim hiç olmadı Allah'ından bulsun hepsi."







