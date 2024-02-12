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Dilan Polat'ın yeni mektubu ortaya çıktı! "Bu iftirayı kaldıramıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2024 08:42 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat cezaevinde zor günler geçiriyor. Oğlunun doğum gününde yakınlarına ağlayarak mektup yazan fenomenin dikkat çeken ifadeleri...

Dilan Polat'ın yeni mektubu ortaya çıktı! "Bu iftirayı kaldıramıyorum"

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutukluluğun devamı kararı verilmişti.

Cezaevinde zor günler geçiren Dilan Polat'ın yeni mektubu ortaya çıktı. Oğlu Milan Efe'nin doğum gününde yazdığı mektupta Dilan Polat'ın "Bu iftirayı kaldıramıyorum" demesi yeniden dikkat çekti.

"i_likechaos" hesabının paylaştığı mektupta fenomen ailesine "Odama arada girin, kahve için beraberce, beni anın. Bugün ayın 24'ü, oğlumun doğum günü. Ben yanında yokum" yazdı.

Ekran Alıntısı

Dilan Polat'ın mektubunda şu ifadeler de yer aldı:

"Sizi çok seviyorum, hepinizi çok seviyorum. İnşallah üzülmüyorsunuzdur. Dağılsanız bile inşallah çıkarsam hepinizi kanatlarım altına alacağım. Sizi çok özledim. Kokunuz geliyor burnuma mis gibi kokunuz. Gözlerimden yaşlar dökülüyor şu an oluk oluk. Bana hep dua edin. Çocuklarımı görmeye gidin ne olur."


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