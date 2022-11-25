Dilan Polat kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir, ne iş yapıyor? Yıl dönümü kutlamaları olay oldu!

Dilan-Engin Polat çiftinin evlilik yıl dönümü kutlamaları çok konuşuldu. Engin Polat, eşinin yollarına gül döktürdü. Bununla birlikte çiftin hayatı ve meslekleri merak konusu oldu. Peki Dilan Polat kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

DİLAN POLAT KİMDİR?

21 Temmuz 1990 İstanbul doğumlu Dilan Polat 32 yaşındadır. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başladı ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı.

Ablasıyla güzellik merkezi açan Polat, işlerini kısa sürede büyüttü. Okul yıllarında tanıştığı Engin Polat ile evli ve iki çocuk annesidir.

Dilan Polat, iş adamı olan babasını beyin tümörü nedeniyle kaybetti. Katıldığı bir YouTube programında, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

DİLAN POLAT'IN EŞİ ENGİN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat 31 yaşındadır. Medikal işinde faaliyet göstermektedir. Polat çiftinin sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunuyor.



