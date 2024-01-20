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Dilan Polat'tan yeni bir mektup var! Yalvararak dua istedi! 'Ne gücüm ne sabrım kaldı...' sözleri dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 09:42 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadaki lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ve hakkında birçok haber çıkan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, MASAK'ın araştırması sonucu kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Aylardır Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat'tan bir yeni mektup daha ortaya çıktı. Polat'ın mektubundaki 'Ne gücüm kaldı ne sabrım...' sözleri dikkat çekti.

Dilan Polat'tan yeni bir mektup var! Yalvararak dua istedi! 'Ne gücüm ne sabrım kaldı...' sözleri dikkat çekti

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

dilan polat kapk

Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bu defa Dilan Polat'ın yeni mektubu gündeme geldi.

MEKTUPPP

Polat mektubunda; 'Ne gücüm ne sabrım kaldı... Suçsuz yere burada iftiralardan dolayı çocuklarımdan koptum üç aydır. Yalvarırım dua edin' ifadelerini kullandı.

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Dilan Polat sosyal medya
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