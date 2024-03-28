Dilan Polat ve Nez Demir mahkemede yüzleşti! Duruşma boyunca karşılıklı ağlaştılar

Dilan Polat'ın eski ortağı fenomen Nez Demir sık sık gündeme gelen isimlerden. İki eski dost düşman olmuştu. Polat soruşturmasında Nez Demir'in mal varlığına da tedbir gelmişti.

İkili arasında hakaret davası da bulunuyordu. Nez Demir’in Dilan Polat’a ‘hakaret’ içerikli mesaj attığı gerekçesiyle açılan dava, Dilan Polat’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü.

Nez Demir hakkında, 3 aydan 2 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, Nez Demir katılırken Dilan Polat Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEK İSTİYORUM"

Duruşmada savunma yapan sanık Nez Demir, "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Mesaj attığım doğru ama tehdit unsuru değil. Her zaman aramızdaki kavgalar" dedi.

Duruşmada söz verilen Dilan Polat ise, "Şikayetimden vazgeçmek istiyorum. Avukatlarım huzurdadır ben hür irademle şikâyetimden vazgeçiyorum"

ifadelerini kullandı.

DURUŞMA BOYUNCA AĞLADILAR

Kararını açıklayan mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Dilan Polat ve Nez Demir duruşma boyunca ağladı.Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır





